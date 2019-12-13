Şarkıcı Ceylan isyan etti: Benzetilmediğim kişi kalmadı, ben Ceylo'um! İşte binbir surat Ceylan'ın son hali

Ceylan imaj değişikliği ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ceylan, "Cennetim Ol" adlı single için değiştirdiği yeni imajı ile ilk kez görüntülendi. Önceki gün bir AVM'de kısacık kestirdiği saçlarıyla Kim Kardashian ve Jenner kardeşlerin anneleri Kris Jenner'a benzetilen 45 yaşındaki Ceylan isyan etti. Yeni haliyle pek çok kişiye benzetilen Ceylan, "Benzetilmediğim kişi kalmadı. Birçok dünya starına, dizi oyuncusuna benzetildim artık kimseye benzetilmek istemiyorum. Ben Ceylo'yum" dedi. İşte binbir surat şarkıcı Ceylan'ın son hali...

13.12.2019 11:00 - Son Güncelleme: 13.12.2019 11:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





