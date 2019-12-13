Şarkıcı Ceylan isyan etti: Benzetilmediğim kişi kalmadı, ben Ceylo'um! İşte binbir surat Ceylan'ın son hali
Ceylan imaj değişikliği ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ceylan, "Cennetim Ol" adlı single için değiştirdiği yeni imajı ile ilk kez görüntülendi. Önceki gün bir AVM'de kısacık kestirdiği saçlarıyla Kim Kardashian ve Jenner kardeşlerin anneleri Kris Jenner'a benzetilen 45 yaşındaki Ceylan isyan etti. Yeni haliyle pek çok kişiye benzetilen Ceylan, "Benzetilmediğim kişi kalmadı. Birçok dünya starına, dizi oyuncusuna benzetildim artık kimseye benzetilmek istemiyorum. Ben Ceylo'yum" dedi. İşte binbir surat şarkıcı Ceylan'ın son hali...
Ceylan yeni imajıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 45 yaşındaki Ceylan, 'Cennetim Ol' için objektif karşısına geçti. Saçlarını kısacık kestiren Ceylan yeni haliyle önceki gün ilk defa bir AVM'de görüntülendi. Ceylan'ın son hali im Kardashian ve Jenner kardeşlerin anneleri Kris Jenner'a benzetildi. İşte şarkıcı Ceylan ve sizin için derlediğimiz diğer birbirine benzetilen ünlü isimler...