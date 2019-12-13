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Mustafa Sandal'ın annesini görenler şaştı! Annesi oğlundan daha genç...

1994 yılında yayınladığı ilk stüdyo albümüyle hayatlarımıza giren Mustafa Sandal Türkiye'nin en başarılı isimlerinden biri haline geldi. 50.yaşına az bir süre kala Mustafa Sandal, hala magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri. Son dönemde Melis Sütşurup'la yaşadığı aşk çok konuşulan Mustafa Sandal'ın annesi ile olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Öyle ki Mustafa Sandal'ın annesi oğlundan daha genç görünüyor. Mustafa Sandal ve annesi arasındaki benzerlik sevenlerini hayrete düşürdü. İşte başta Mustafa Sandal olmak üzere ünlülerin anneleri.

13.12.2019 10:09 - Son Güncelleme: 13.12.2019 10:19
Mustafa Sandal'ın annesini görenler şaştı! Annesi oğlundan daha genç...

1994 yılında yayınladığı ilk stüdyo albümüyle hayatlarımıza giren Mustafa Sandal Türkiye'nin en başarılı isimlerinden biri haline geldi. 50.yaşına az bir süre kala Mustafa Sandal, hala magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri. Son dönemde Melis Sütşurup'la yaşadığı aşk çok konuşulan Mustafa Sandal'ın annesi ile olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Öyle ki Mustafa Sandal'ın annesi oğlundan daha genç görünüyor. Mustafa Sandal ve annesi arasındaki benzerlik sevenlerini hayrete düşürdü. İşte başta Mustafa Sandal olmak üzere ünlülerin anneleri.

Mustafa Sandal'ın annesini görenler şaştı! Annesi oğlundan daha genç...

Amine Gülşe

Mustafa Sandal'ın annesini görenler şaştı! Annesi oğlundan daha genç...

Amine Gülşe ile annesi

Mustafa Sandal'ın annesini görenler şaştı! Annesi oğlundan daha genç...

Almeda Abazi

Mustafa Sandal'ın annesini görenler şaştı! Annesi oğlundan daha genç...

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