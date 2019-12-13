Hande Erçel'den Murat Dalkılıç'ın estetiksiz hali hakkında şok yorum!

Hande Erçel yakın arkadaşı Burcu Özberk'in doğum günü partisine sevgilisi Murat Dalkılıç ile katıldı. Parti çıkışında karşılarında basın ordusunu gören ikili konuşmaktan çekindi. Erçel'e geçtiğimiz günlerde "Estetik yaptırdım. Hatta 7 kez falan. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Artık bir şey de olsa burnumu yaptırmayacağım, yoruldum." diyen Murat Dalkılıç'ın estetiksiz hali soruldu.