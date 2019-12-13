Hande Erçel'den Murat Dalkılıç'ın estetiksiz hali hakkında şok yorum!
Murat Dalkılıç ve Hande Erçel önceki akşam Asmalımescit'te oyuncu Burcu Özberk'İn doğum günü patisine katıldı. Parti çıkışında el ele görüntülenen çiftin çevresini basın ordusu sardı. Onlarca gazeteciyi görünce şaşkınlık yaşayan ikili, konuşmak istemedi. Hande Erçel muhabirlerin geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç'ın "7 kez estetik oldum" açıklamasını hatırlatıp "Murat Bey'in estetiksiz halini gördünüz mü?" sorusu karşısında şaşkınlık yaşadı. Kendisi de estetik operasyonu geçiren 26 yaşındaki Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç'ın estetiksiz hali hakkında yaptığı yorumla herkesi şaşırttı.
13.12.2019 13:07
- Son Güncelleme: 13.12.2019 13:09
Hande Erçel yakın arkadaşı Burcu Özberk'in doğum günü partisine sevgilisi Murat Dalkılıç ile katıldı. Parti çıkışında karşılarında basın ordusunu gören ikili konuşmaktan çekindi. Erçel'e geçtiğimiz günlerde "Estetik yaptırdım. Hatta 7 kez falan. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Artık bir şey de olsa burnumu yaptırmayacağım, yoruldum." diyen Murat Dalkılıç'ın estetiksiz hali soruldu.
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