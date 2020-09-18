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Hamile Gigi Hadid doğum yaptı mı? Arka Sokaklar'ın yıldızına benzetilen Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid paylaştı...

Gigi Hadid'in doğum yapıp yapmadığı merak konusu oldu. Önceki gün Instagram hesabından hamileliğinin 27. haftasına ait görüntüler paylaşan ve 'Zaman uçtu' diyen Gigi Hadid'in karnı burnunda görüntüsüne beğeni ve yorum yağarken, babası Mohamed Hadid, kızının ilk çocuğunun gelişini torunu için en iyisini istediğini ve onlar için her şeyi yapacağını duyuran dokunaklı bir not yazdı ve bunu Instagram üzerinden paylaştı. "Gigi Hadid doğum yaptı mı?" sorusunun yanıtını arayan hayranları, ünlü modelin babası Mohamed Hadidîn paylaşımıyla iyice merak içerisinde kaldı. İşte hamileliği ile gündemden düşmeyen Gigi Hadid'in babasının sözleri...

18.09.2020 14:56 - Son Güncelleme: 18.09.2020 14:56
Hamile Gigi Hadid doğum yaptı mı? Arka Sokaklar'ın yıldızına benzetilen Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid paylaştı...

GIGI HADID DOĞUM YAPTI MI?

Hamileliğinin 27. haftasından kareler paylaşan 25 yaşındaki ünlü model Gigi Hadid'in babasından gelen paylaşım kafaları karıştırdı.

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Hamile Gigi Hadid doğum yaptı mı? Arka Sokaklar'ın yıldızına benzetilen Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid paylaştı...

Geçtiğimiz günlerde Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid'in, Instagram'dan kızı ve torununa yönelik yaptığı bir paylaşım kafaları karıştırdı. 71 yaşındaki Hadid, el yazısıyla yazdığı bir yazıyla adeta çiftin bebeklerinin dünyaya geldiği müjdesini yaydı.

Hamile Gigi Hadid doğum yaptı mı? Arka Sokaklar'ın yıldızına benzetilen Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid paylaştı...

MERHABA KÜÇÜK TORUN"

Torununa yönelik bir yazıyı kaleme alan Mohamed Hadid, "Merhaba küçük torun. Bu benim. Kalbim olabileceği kadar mutlu. Senin için güneşi ve ayı diliyorum. Sana mutlu bir zaman diliyorum" ifadelerini kullandı. Hadid, bir dede olarak her zaman torununun yanında olacağını ve onun için her şeyi yapacağını da belirtti. Mohamed Hadid, paylaşımının bir kısmında "Senin yolda olduğunu duyduğum an güldüm ve gözyaşı döktüm. Ağladım, çünkü kalbimin daima sana ait olacağını biliyorum" sözlerine yer verdi.

Hamile Gigi Hadid doğum yaptı mı? Arka Sokaklar'ın yıldızına benzetilen Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid paylaştı...

Kızı Gigi Hadid'e de seslenen Mohamed Hadid, "Bağışlayan Allah'ın adına söylemek istiyorum ki seni seviyorum ve seninle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Hamile Gigi Hadid doğum yaptı mı? Arka Sokaklar'ın yıldızına benzetilen Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid paylaştı...


Dede Hadid'in bu paylaşım, çiftin hayranları arasında heyecan yarattı. Daha sonra yazdığı yazıyı sosyal medya hesabından kaldıran Mohamed Hadid, kızının henüz doğum yapmadığını belirtti.

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