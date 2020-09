Hamile Gigi Hadid doğum yaptı mı? Arka Sokaklar'ın yıldızına benzetilen Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid paylaştı...

MERHABA KÜÇÜK TORUN"



Torununa yönelik bir yazıyı kaleme alan Mohamed Hadid, "Merhaba küçük torun. Bu benim. Kalbim olabileceği kadar mutlu. Senin için güneşi ve ayı diliyorum. Sana mutlu bir zaman diliyorum" ifadelerini kullandı. Hadid, bir dede olarak her zaman torununun yanında olacağını ve onun için her şeyi yapacağını da belirtti. Mohamed Hadid, paylaşımının bir kısmında "Senin yolda olduğunu duyduğum an güldüm ve gözyaşı döktüm. Ağladım, çünkü kalbimin daima sana ait olacağını biliyorum" sözlerine yer verdi.