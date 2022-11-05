Sarayda küfür kıyamet! Kate Middleton’ın üstsüz fotoğrafları sızdı ortalık karıştı ’kim Kate’in fotoğraflarını çekmez ki’ Donald Trump...

KATE ÜSTSÜZ GÜNEŞLENİNCE...

Bu rahatlık içinde Kate Middleton, üstsüz güneşlenmeye karar verdi. Ama kendisini ve eşini izleyen dört "meraklı ve dikkatli" göz olduğundan haberi yoktu. İki paparazzi, Cyril Moreau ve Dominique Jacovides, üstsüz güneşlenen Middleton'ın fotoğraflarını çekti. Bu kareler, Closer dergisi tarafından yayınlandı. İşte ondan sonra da büyük bir gürültü koptu. Hem dergi, hem de paparazziler aleyhine dava açıldı. Dava 2018 yılında kesin sonuca ulaştı.