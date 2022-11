Sarayda küfür kıyamet! Kate Middleton’ın üstsüz fotoğrafları sızdı ortalık karıştı ’kim Kate’in fotoğraflarını çekmez ki’ Donald Trump...

Hürriyet'in derlediği habere göre; Daha önce kaleme aldığı Kennedy çiftini anlatan Jack and Jackie: Portrait of an American Marriage, yine İngiliz kraliyet ailesi üyeleriyle ilgili The Day Diana Died, Brothers and Wives, Game of Crowns adlı kitaplarıyla tanınan Andersen, The King: The Life of Charles III (Kral: Kral 3. Charles'ın Yaşamı) adlı yeni çalışmasında da Mountbatten Windsor ailesiyle ilgili bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarıyor.