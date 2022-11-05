Sarayda küfür kıyamet! Kate Middleton'ın üstsüz fotoğrafları sızdı ortalık karıştı 'kim Kate'in fotoğraflarını çekmez ki' Donald Trump...
İngiliz Kraliyet'ine musallat olan hayalet... Yıllar monarşinin başında olan İkinci Elizabeth, geçtiğimiz aylarda hayata veda etmişti. Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrasında günlerce yas ilan edilmişti, cenaze töreni de günlerce sürmüştü. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da pek çok yazar Saray yaşantısını kitaplarına konu etmeye devam ediyor. Bunun son örneklerinden biri de Amerikalı yazar Christopher Andersen'ın daha piyasaya çıkmadan büyük yankı uyandıran yeni kitabında yer aldı.
Hürriyet'in derlediği habere göre; Daha önce kaleme aldığı Kennedy çiftini anlatan Jack and Jackie: Portrait of an American Marriage, yine İngiliz kraliyet ailesi üyeleriyle ilgili The Day Diana Died, Brothers and Wives, Game of Crowns adlı kitaplarıyla tanınan Andersen, The King: The Life of Charles III (Kral: Kral 3. Charles'ın Yaşamı) adlı yeni çalışmasında da Mountbatten Windsor ailesiyle ilgili bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarıyor.
MERAKLI GÖZLERDEN UZAK OLDUKLARINI SANIYORLARDI
Takvimler, 2012 yılını gösteriyordu. Daha yeni evli olan Prens William ile eşi Kate Middleton, tatil için Fransa'da bulunuyordu. Provence bölgesinde bir yazlık malikanede kalan William ile Kate, paparazzilerden ve meraklı gözlerden uzak olduklarını sanıyorlardı. Bu yüzden çok rahat davranıyorlardı.
KATE ÜSTSÜZ GÜNEŞLENİNCE...
Bu rahatlık içinde Kate Middleton, üstsüz güneşlenmeye karar verdi. Ama kendisini ve eşini izleyen dört "meraklı ve dikkatli" göz olduğundan haberi yoktu. İki paparazzi, Cyril Moreau ve Dominique Jacovides, üstsüz güneşlenen Middleton'ın fotoğraflarını çekti. Bu kareler, Closer dergisi tarafından yayınlandı. İşte ondan sonra da büyük bir gürültü koptu. Hem dergi, hem de paparazziler aleyhine dava açıldı. Dava 2018 yılında kesin sonuca ulaştı.
HEM DERGİYE HEM İKİ PAPARAZZİYE CEZA YAĞDI
2018 yılının eylül ayında mahkemenin verdiği karara göre Closer dergisi, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği için 45 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Fotoğrafları çeken iki paparazzi Moreau ve Jacovides 10'ar bin Euro para cezası aldı. Gizlice çekilen fotoğraflar yüzünden "manevi çöküntü" yaşadıklarını savunan Kate ile William da 100 Bin Euro almaya hak kazandı.