Sapkın LGBT terörü destekçisi Mabel Matiz'in şovuna tepkiler çığ gibi! Sosyal medya: "Şeytana hizmet ediyorsun, eskiden edep diye bir şey vardı"
Sapkın LGBT terörü destekçisi Mabel Matiz'in şovuna sosyal medyada tepki yağdı. Katıldığı bir ödül töreninde Mabel Matiz'in teşekkür konuşması kısa sürede tepki çekti. Matiz, "Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+lara armağan ediyorum." dedi, sosyal medyada Matiz'e, "Şeytana hizmet ediyorsun" , "Eskiden edep vardı" , "Bir de buna çanak tutup alkışlıyorlar" şeklinde tepkiler geldi.
14.06.2023 08:58 - Son Güncelleme: 14.06.2023 09:19
Sapkın LGBT terörü destekçisi Mabel Matiz'in şovuna tepkiler çığ gibi! İşte sosyal medyada Mabel Matiz'in ödül konuşmasına gelen tepkiler...
Katıldığı bir ödül töreninde ödülünü almak için sahneye çıkan Mabel Matiz'in teşekkür konuşması gecenin çok konuşulan olayı oldu. Ödülünü LGBT'lere armağan eden Matiz'in konuşmasını konuklar alkışladı.