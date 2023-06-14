Sapkın LGBT terörü destekçisi Mabel Matiz'in şovuna tepkiler çığ gibi! Sosyal medya: "Şeytana hizmet ediyorsun, eskiden edep diye bir şey vardı"

"TÜRKİYELİ LGBT+LARA ARMAĞAN EDİYORUM"

Matiz, şunları söyledi: "Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+lara armağan ediyorum."