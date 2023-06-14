"16 kilo verdim bildiğiniz aç kaldım" demişti! Nurgül Yeşilçay hızını alamadı mayosunu giydi izleyici karşısına geçti! Fiziğiyle olay oldu
Şu sıralar Veda Mektubu dizisinde Ala karakterine hayat veren 47 yaşındaki ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay kaşla göz arasında 16 kilo verdiğini ve bu süreçte aç kaldığını söylemişti... Yeşilçay rol aldığı dizinin önceki akşam yayınlanan bölümünde, mayosuyla izleyici karşısına çıktı. Mayolu sahneleriyle dikkat çeken Nurgül Yeşilçay bakın nasıl kilo vermiş...
14.06.2023 08:52 - Son Güncelleme: 14.06.2023 08:52