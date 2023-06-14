Vav TV İzle
Haberler Magazin "16 kilo verdim bildiğiniz aç kaldım" demişti! Nurgül Yeşilçay hızını alamadı mayosunu giydi izleyici karşısına geçti! Fiziğiyle olay oldu

"16 kilo verdim bildiğiniz aç kaldım" demişti! Nurgül Yeşilçay hızını alamadı mayosunu giydi izleyici karşısına geçti! Fiziğiyle olay oldu

Şu sıralar Veda Mektubu dizisinde Ala karakterine hayat veren 47 yaşındaki ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay kaşla göz arasında 16 kilo verdiğini ve bu süreçte aç kaldığını söylemişti... Yeşilçay rol aldığı dizinin önceki akşam yayınlanan bölümünde, mayosuyla izleyici karşısına çıktı. Mayolu sahneleriyle dikkat çeken Nurgül Yeşilçay bakın nasıl kilo vermiş...

14.06.2023 08:52 - Son Güncelleme: 14.06.2023 08:52
16 kilo verdim bildiğiniz aç kaldım demişti! Nurgül Yeşilçay hızını alamadı mayosunu giydi izleyici karşısına geçti! Fiziğiyle olay oldu

'Veda Mektubu' dizisinde canlandırdığı Alanur karakteriyle gündemde olan Nurgül Yeşilçay son haliyle sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
16 kilo verdim bildiğiniz aç kaldım demişti! Nurgül Yeşilçay hızını alamadı mayosunu giydi izleyici karşısına geçti! Fiziğiyle olay oldu

Geçtiğimiz günlerde 16 kilo verdiğini açıklamıştı Yeşilçay.

16 kilo verdim bildiğiniz aç kaldım demişti! Nurgül Yeşilçay hızını alamadı mayosunu giydi izleyici karşısına geçti! Fiziğiyle olay oldu

Basın mensuplarının ''Sizi genelde hep fit görüyoruz'' şeklindeki sözlerine, ''Beni nerede fit görüyorsunuz? Hayır, 16 kilo verdim'' diye itiraz etmiş ve nasıl zayıfladığının sırrını da anlatmıştı.

16 kilo verdim bildiğiniz aç kaldım demişti! Nurgül Yeşilçay hızını alamadı mayosunu giydi izleyici karşısına geçti! Fiziğiyle olay oldu

Tatlı ve çikolatadan uzak durduğunu belirten ünlü isim, sabah kalktıktan sonraki ilk dört saat yemek yemediğinin altını çizerek şu ifadeleri kullanmıştı:

16 kilo verdim bildiğiniz aç kaldım demişti! Nurgül Yeşilçay hızını alamadı mayosunu giydi izleyici karşısına geçti! Fiziğiyle olay oldu

Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım. Alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun. Sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun.

SON DAKİKA