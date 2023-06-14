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Haberler Magazin Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'i duyunca ne yapacağını şaşırdı gözler fal taşı gibi açıldı! Küs oldukları iddia edilen Yalı Çapkını yıldızları...

Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'i duyunca ne yapacağını şaşırdı gözler fal taşı gibi açıldı! Küs oldukları iddia edilen Yalı Çapkını yıldızları...

Yalı Çapkını dizisinde yakaladıkları uyumla dikkat çeken ve adları aşk dedikodularına karışan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aralarının açık olduğu iddia edilmişti. Nedeni ise Yalı Çapkını'nın sezon finali gecesinde ikilinin birbirinden uzak durmasıydı. Afra Saraçoğlu önceki gün bir ödül törenine katıldı. Saraçoğlu kendisine gelen Mert Ramazan Demir sorusu karşısında neye uğradığını şaşırdı. Saraçoğlu'nun mimikleri kendisini ele verdi.

14.06.2023 09:38 - Son Güncelleme: 14.06.2023 09:38
Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir’i duyunca ne yapacağını şaşırdı gözler fal taşı gibi açıldı! Küs oldukları iddia edilen Yalı Çapkını yıldızları...

Geçen sezon'un en çok konuşulan ikili Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu olmuştu.

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Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir’i duyunca ne yapacağını şaşırdı gözler fal taşı gibi açıldı! Küs oldukları iddia edilen Yalı Çapkını yıldızları...

Mert Ramazan Demir ile Saraçoğlu'nun, Urla tatili magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir’i duyunca ne yapacağını şaşırdı gözler fal taşı gibi açıldı! Küs oldukları iddia edilen Yalı Çapkını yıldızları...

Sürekli birlikte görüntülenen ancak arkadaş olduklarını her fırsatta dile getiren ikili, Beril Pozam'ın paylaşımında ise el eleydi.

Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir’i duyunca ne yapacağını şaşırdı gözler fal taşı gibi açıldı! Küs oldukları iddia edilen Yalı Çapkını yıldızları...

Ama tüm bunların ardından ikilinin Yalı Çapkını sezon finali etkinliğindeki soğuk halleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir’i duyunca ne yapacağını şaşırdı gözler fal taşı gibi açıldı! Küs oldukları iddia edilen Yalı Çapkını yıldızları...

Hatta Demir'in aynı gecenin çıkışındaki durgun halleri gözden kaçmamıştı.

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