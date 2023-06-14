Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'i duyunca ne yapacağını şaşırdı gözler fal taşı gibi açıldı! Küs oldukları iddia edilen Yalı Çapkını yıldızları...
Yalı Çapkını dizisinde yakaladıkları uyumla dikkat çeken ve adları aşk dedikodularına karışan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aralarının açık olduğu iddia edilmişti. Nedeni ise Yalı Çapkını'nın sezon finali gecesinde ikilinin birbirinden uzak durmasıydı. Afra Saraçoğlu önceki gün bir ödül törenine katıldı. Saraçoğlu kendisine gelen Mert Ramazan Demir sorusu karşısında neye uğradığını şaşırdı. Saraçoğlu'nun mimikleri kendisini ele verdi.
14.06.2023 09:38 - Son Güncelleme: 14.06.2023 09:38