Şans oyunlarında şanslı 3 burç açıklandı! Onlara sanki piyango vurmuş! 'Para para para' 2023'ün zengini olacaklar
Ünlü astroloji yazarı, burçların piyango, loto gibi şans oyunları üzerinde etkisinin olduğunu açıkladı. Buna göre bu burçlar şans oyunlarında öne çıkıyor. İşte şansı yaver giden burçlar ve 2023 burç yorumları...
30.12.2022 14:20 - Son Güncelleme: 30.12.2022 14:20
👉YAY (23 KASIM-21 ARALIK)
Gezegeni Jüpiter olan yay burcu, bolluk ve bereketi de temsil eder. İyimserliğin vücut bulmuş hali olan yay burcu insanları genellikle büyük risklere girmekten veya hayatta cesur hamleler yapmaktan korkmaz. Korkusuzlukları ve cesaretleri şans oyunlarında da genelde ödüllendirilir.
HER ZAMAN KENDİ ŞANSINI YARATIR
Genelde oğlak burcu olanlar geçmişlerinden aldıkları sert darbelerle kendini geliştiren, kendi kendine aydınlanan insanlar olarak tanımlanır. Bu durumun onlara farklı bir strateji ve gözlem yeteneği verdiği düşünülüyor. Durum böyle olunca kendi şanslarını yaratan oğlaklar için bir şans oyunu denemesi yapmak bile hayatlarında büyük değişiklikler getirebilir.