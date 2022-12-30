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Şans oyunlarında şanslı 3 burç açıklandı! Onlara sanki piyango vurmuş! 'Para para para' 2023'ün zengini olacaklar

Ünlü astroloji yazarı, burçların piyango, loto gibi şans oyunları üzerinde etkisinin olduğunu açıkladı. Buna göre bu burçlar şans oyunlarında öne çıkıyor. İşte şansı yaver giden burçlar ve 2023 burç yorumları...

30.12.2022 14:20 - Son Güncelleme: 30.12.2022 14:20
Şans oyunlarında şanslı 3 burç açıklandı! Onlara sanki piyango vurmuş! ’Para para para’ 2023’ün zengini olacaklar

ABD'li ünlü astroloji yazarı Reda Wigle'den 'Şanslı burçlar hangileri?' sorusuna yanıt geldi. Şans oyunları için en şanslı üç burç belli oldu. Gelin o burçlara birlikte bakalım...

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Şans oyunlarında şanslı 3 burç açıklandı! Onlara sanki piyango vurmuş! ’Para para para’ 2023’ün zengini olacaklar

👉YAY (23 KASIM-21 ARALIK)

Gezegeni Jüpiter olan yay burcu, bolluk ve bereketi de temsil eder. İyimserliğin vücut bulmuş hali olan yay burcu insanları genellikle büyük risklere girmekten veya hayatta cesur hamleler yapmaktan korkmaz. Korkusuzlukları ve cesaretleri şans oyunlarında da genelde ödüllendirilir.

Şans oyunlarında şanslı 3 burç açıklandı! Onlara sanki piyango vurmuş! ’Para para para’ 2023’ün zengini olacaklar

CESUR HAMLELER SEVERLER

Paylaşmayı ve biraz da israf etmeyi seven yay burcu şans oyunları için en talihli burçlar arasındadır. Bugüne kadar büyük ikramiyenin en çok çıktığı burçlardan birinin yay olduğunu bilmekte fayda var.

Şans oyunlarında şanslı 3 burç açıklandı! Onlara sanki piyango vurmuş! ’Para para para’ 2023’ün zengini olacaklar

👉OĞLAK (22 ARALIK-19 OCAK)

Tüm burçlar arasında en çalışkanı kabul edilen oğlak burcu insanları hayatta da kendi şansını yaratmayı bilirler. Oğlaklar kazançlarını doğru kullanmayı bilen yanları ile de tanınıyor.

Şans oyunlarında şanslı 3 burç açıklandı! Onlara sanki piyango vurmuş! ’Para para para’ 2023’ün zengini olacaklar

HER ZAMAN KENDİ ŞANSINI YARATIR

Genelde oğlak burcu olanlar geçmişlerinden aldıkları sert darbelerle kendini geliştiren, kendi kendine aydınlanan insanlar olarak tanımlanır. Bu durumun onlara farklı bir strateji ve gözlem yeteneği verdiği düşünülüyor. Durum böyle olunca kendi şanslarını yaratan oğlaklar için bir şans oyunu denemesi yapmak bile hayatlarında büyük değişiklikler getirebilir.

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