Hadise'den olay poz! O detay dikkat çekti sosyal medya yıkıldı görenlerin aklına bakın kim geldi: "Boşanan Merve Boluğur pozu"
Hadise'den olay poz! O detay dikkat çekti sosyal medya yıkıldı görenlerin aklına Merve Boluğur geldi. 30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ünlü şarkıcı Hadise'nin Instagram pozu sosyal medya gündeminde. Geçtiğimiz günlerde Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Hadise!nin pozunu görenler, Mert Aydın'la boşanan Merve Boluğur'u andı.
"BOŞANAN MERVE BOLUĞUR POZU"
Hadise'den olay poz! O detay dikkat çekti sosyal medya yıkıldı görenlerin aklına bakın kim geldi.
Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler'le beş ay evli kaldıktan sonra eylül ayında boşanan Hadise'nin, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Şarkıcının, Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı magazin kulislerinde konuşuluyordu.
Hadise'nin yaklaşık bir aydır Kaya'yla birlikte olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kaya 2.5 yıldır Konuşanlar'ın da yönetmenliğini yapan sevgilisi Sultan San ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.
İlişkilerini herkesten gizleyen ikilinin, son günlerde arasının ise açık olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada birbirini takip etmeyen ikiliden Kaya'nın, 22 Ekim 1985 doğumlu Hadise'nin Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı doğum günü fotoğraflarını beğenmesi ise dikkat çekti.