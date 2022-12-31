Cinsel içerikli mesajları ifşa olmuştu! Kısmetse Olur'un Tolga ve Erhan meğer yıllar önce de birlikteymiş görüntüler olay
Bir dönem televizyon ekranlarına damgasını vuran Kısmetse Olur geri döndü. Youtube'da yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde başlar başlamaz kaos ve entrika da başladı. Haliyle gelin ve damat adayları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Haklarında her detay didik didik aranan yarışmacıların daha önce de pek çok yarışma programına katıldığı, modellik yaptığı ortaya çıkıyor ve akıllara 'cast' sorusu geliyor. Tüm bunlar dahilinde Tolga ile Erhan'ın yıllar öncesine ait şaşırtan görüntüleri ortaya çıktı.
31.12.2022 11:51 - Son Güncelleme: 31.12.2022 11:54
YouTube'ta yayın hayatına başlayan programının sunucu koltuğunda da Seda Akgül yerine Öykü Serter oturdu.