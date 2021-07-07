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Şans Kapıyı Çalınca’nın yakışıklı sunucusu Emre Altuğ bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Emre Altuğ’un memleketi…

Şans Kapıyı Çalınca'nın yakışıklı sunucusu Emre Altuğ bakın aslen nereli çıktı! Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Emre Altuğ, atv ekranlarında yayınlanan Şans Kapıyı Çalınca programı ile izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen programın yayınlanmasının ardından Emre Altuğ'un da özel hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. İnternet kullanıcıları özellikle ünlü ismin memleketini merak ederek "Emre Altuğ nereli?" sorusunun cevabını arattı. Altuğ'un memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Emre Altuğ'un memleketi…

07.07.2021 21:47 - Son Güncelleme: 07.07.2021 21:47
Şans Kapıyı Çalınca’nın yakışıklı sunucusu Emre Altuğ bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Emre Altuğ’un memleketi…

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Emre Altuğ, atv ekranlarında yayınlanan Şans Kapıyı Çalınca programı ile izleyici karşısına çıktı.

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Şans Kapıyı Çalınca’nın yakışıklı sunucusu Emre Altuğ bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Emre Altuğ’un memleketi…

Ünlü oyuncu, şarkıcı ve sunucu Emre Altuğ'un özel hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Altuğ'un özellikle memleketi merak konusu oldu.

Şans Kapıyı Çalınca’nın yakışıklı sunucusu Emre Altuğ bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Emre Altuğ’un memleketi…

İnternet kullanıcıları "Emre Altuğ nereli?" sorusunun cevabını arattı. İşte başta Emre Altuğ olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Şans Kapıyı Çalınca’nın yakışıklı sunucusu Emre Altuğ bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Emre Altuğ’un memleketi…

SEDA SAYAN

1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.

Şans Kapıyı Çalınca’nın yakışıklı sunucusu Emre Altuğ bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Emre Altuğ’un memleketi…

MEHMET ALİ ERBİL

1957 yılında İstanbul'da doğdu. Dedesi Erbilli Şeyh Esad 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiştir ve Menemen olaylarına karıştığı için idam edilmiştir.