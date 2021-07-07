Şans Kapıyı Çalınca’nın yakışıklı sunucusu Emre Altuğ bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Emre Altuğ’un memleketi…

Şans Kapıyı Çalınca'nın yakışıklı sunucusu Emre Altuğ bakın aslen nereli çıktı! Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Emre Altuğ, atv ekranlarında yayınlanan Şans Kapıyı Çalınca programı ile izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen programın yayınlanmasının ardından Emre Altuğ'un da özel hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. İnternet kullanıcıları özellikle ünlü ismin memleketini merak ederek "Emre Altuğ nereli?" sorusunun cevabını arattı. Altuğ'un memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Emre Altuğ'un memleketi…

07.07.2021 21:47 - Son Güncelleme: 07.07.2021 21:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





