Cam Tavanlar’ın Şinasi’si Ahmet Melih Yılmaz hakkında şaşırtan gerçek! Göründüğü gibi değilmiş bakın kaç yaşındaymış…

Cam Tavanlar'ın Şinasi'si Ahmet Melih Yılmaz hakkında şaşırtan gerçek! Başrolünü Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın üstlendiği Cam Tavanlar dizisinde elitist bir şef garsonu canlandıran Ahmet Melih Yılmaz'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Şinasi karakteri ile dikkat çeken oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. Hayranları, "Ahmet Melih Yılmaz kaç yaşında?" sorusunun cevabını arattı. Yılmaz'ın yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Ahmet Melih Yılmaz'ın yaşı…

07.07.2021 22:02 - Son Güncelleme: 07.07.2021 22:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





