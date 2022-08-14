Sanem Çelik saçını kısacık kesti en doğal haliyle ortalığı salladı! Çimen gözlü güzeli görenler: "Kara Melek'in saçlarına aklar düşmüş"
Sanem Çelik saçını kısacık kesti en doğal haliyle ortalığı salladı! Çimen gözlü güzeli görenler, "Kara Melek'in saçlarına aklar düşmüş" yorumları yaptı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ceylan Çakırbeyli karakteri ile uzun bir süre sonra yeniden ekranlara dönen güzel oyuncu, diziden ayrıdıktan sonra birdaha ortalıkta görünmedi. Son olarak Ege sahilinde kamera karşısına geçen Sanem Çelik'in son hali kısa sürede gündem oldu. Kendi saç rengini görmek istediği için boyadan uzak duran ve saçını kendisi kesen 47 yaşındaki Sanem Çelik'İn son halini görenler hayran kaldı.
14.08.2022 17:04 - Son Güncelleme: 14.08.2022 17:10
"KARA MELEK'İN SAÇLARINA AKLAR DÜŞMÜŞ"
Sanem Çelik saçını kısacık kesti en doğal haliyle ortalığı salladı! Çimen gözlü güzeli görenler: "Kara Melek'in saçlarına aklar düşmüş" yorumları yaptı.
Son olarak EDHO dizisinde Ceylan karakterini hayat veren güzel oyuncu Sanem Çelik, uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Sanem Çelik yeni görüntüsüyle Ege sahillerinde objektif karşısına geçti.
İşte 'Kara Melek' olarak hafızalara kazınan Sanem Çelik'in son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...