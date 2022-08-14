Sanem Çelik saçını kısacık kesti en doğal haliyle ortalığı salladı! Çimen gözlü güzeli görenler: "Kara Melek'in saçlarına aklar düşmüş"

YENİ İMAJI ŞAŞIRTTI

Güzelliğiyle 90 yıllarda fırtına gibi esen ünlü oyuncu kısacık ve bembeyaz olan saçlarıyla dikkat çekti. Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.