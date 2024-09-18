Masterchef Beyza bakın aslen nereli çıktı! Fransa'da doğup büyüyen Beyza Aydın meğer...

MasterChef Türkiye'nin fenomen yarışmacılarından Beyza Aydın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aksanı ve başarılı tabakları ile dikkatleri üzerine çeken fenomen yarışmacı hakkında özellikle "MasterChef Beyza Aydın aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. MasterChef Beyza'nın aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte 23 yaşındaki Beyza Aydın'ın memleketi...
MasterChef Türkiye'nin fenomen yarışmacılarından Beyza Aydın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Masterchef Beyza Aydın Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında?
Fransa'da doğup büyüyen Beyza Aydın, 23 yaşındadır. Lise döneminde aşçılık bölümüne gitmek isteyen ama kayıt yaptıramayan Aydın, liseden sonra Sigorta Bölümünden mezun oldu.
Babası eski aşçı olan genç yarışmacı şu an Fransa'da pastacılık yapıyor.