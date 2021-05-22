Sanatçı Oğuz Yılmaz’ın eşi Aylin Yılmaz'dan duygusal paylaşım! "Birbirimize doyamadık..." diyen acılı eş yürek dağladı
Sanatçı Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz'dan duygusal paylaşım! Ankara oyun havalarının sevilen ismi Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs tarihinde öğlen saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Ancak ünlü sanatçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Geride iki çocuk ve gözü yaşlı bir eş bırakan Oğuz Yılmaz'ın acı haberi sanat camiasını ve sevenlerini derinden sarstı. Ünlü şarkıcının eşi Aylin Yılmaz ise sosyal medya hesabında yaptığı duygusal paylaşımla yürekleri dağladı. İşte o paylaşım…
22.05.2021 17:58
- Son Güncelleme: 22.05.2021 17:58
Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen 53 yaşında vefat etti. Sanat camiasını ve sevenlerini acı haberiyle yasa boğan Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz ise sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu.
3 gün önce kaybettiği 23 yıllık eşini mezarında ziyaret eden Aylin Yılmaz, o anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınladı. Yılmaz, paylaşımının altına düştüğü notla ise yürek burktu.
Instagram sayfasında paylaşım yapan Aylin Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Bak yine baş başa kaldık. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hayatımın en zor günlerinden biriydi. Böyle bir günü yaşayacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim.
Daha gerçekleştireceğimiz sayısız hayalimiz vardı 23 senedir birbirimize doyamadık. Seninle sonsuzluğa birlikte gitmeye söz vermiştik. Beni orada da bekleyeceğini biliyorum... Yanına geleceğim zamana kadar kalbim hep senin için atacak. CANON Aylin Yılmaz"
Eşinin mezarını papatyalarla donatan Yılmaz, "Canom...En sevdiğimiz papatyalarımızı ektim. Yüzünün güldüğünü gördüm. Sevgimiz gibi onları her gün sulayacağım. Hiç solmayacak sevgimiz gibi" ifadelerini kullandı.