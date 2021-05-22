Sanatçı Oğuz Yılmaz’ın eşi Aylin Yılmaz'dan duygusal paylaşım! "Birbirimize doyamadık..." diyen acılı eş yürek dağladı

Sanatçı Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz'dan duygusal paylaşım! Ankara oyun havalarının sevilen ismi Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs tarihinde öğlen saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Ancak ünlü sanatçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Geride iki çocuk ve gözü yaşlı bir eş bırakan Oğuz Yılmaz'ın acı haberi sanat camiasını ve sevenlerini derinden sarstı. Ünlü şarkıcının eşi Aylin Yılmaz ise sosyal medya hesabında yaptığı duygusal paylaşımla yürekleri dağladı. İşte o paylaşım…

22.05.2021 17:58 - Son Güncelleme: 22.05.2021 17:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





