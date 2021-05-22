Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya’nın gerçek mesleğini duyan şaştı kaldı! Bakın hangi bölümden mezun olmuş…

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın gerçek mesleğini duyan şaştı kaldı! Başrollerini Gülsüm Ali ve Berk Atan'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterine can veren Ecem Özkaya, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Meslektaşı Mustafa Üstündağ ile yaptığı evliliği 2019 yılında sonlandıran Özkaya'nın hayranları, ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırıyor. Oyuncunun gerçek mesleğini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte ünlü oyuncu Ecem Özkaya'nın gerçek mesleği…

22.05.2021 18:52 - Son Güncelleme: 22.05.2021 19:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





