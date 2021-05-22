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Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya’nın gerçek mesleğini duyan şaştı kaldı! Bakın hangi bölümden mezun olmuş…

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın gerçek mesleğini duyan şaştı kaldı! Başrollerini Gülsüm Ali ve Berk Atan'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterine can veren Ecem Özkaya, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Meslektaşı Mustafa Üstündağ ile yaptığı evliliği 2019 yılında sonlandıran Özkaya'nın hayranları, ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırıyor. Oyuncunun gerçek mesleğini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte ünlü oyuncu Ecem Özkaya'nın gerçek mesleği…

22.05.2021 18:52 - Son Güncelleme: 22.05.2021 19:34
Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya’nın gerçek mesleğini duyan şaştı kaldı! Bakın hangi bölümden mezun olmuş…

Birçok ünlü isim, oyunculuk, şarkıcılık ve modellik kariyerlerine başlamadan önce üniversitelerin farklı bölümlerinde eğitim gördü. Bazıları eğitimlerini tamamladıktan sonra bazıları ise meslekte bir süre çalıştıktan sonra şöhret dünyasına adım attı.

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Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya’nın gerçek mesleğini duyan şaştı kaldı! Bakın hangi bölümden mezun olmuş…

Kimi doktorluktan vazgeçti kimi 4 yıl boyunca eğitimini aldığı mesleğe hiç başlamadan hedef değiştirdi. Bu isimlerden biri de şimdilerde Gönül Dağı dizisiyle izleyici karşısında çıkan Ecem Özkaya.

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya’nın gerçek mesleğini duyan şaştı kaldı! Bakın hangi bölümden mezun olmuş…

Özkaya meğer oyunculuk kariyerine başlamadan önce bambaşka bir bölümde eğitim almış. İşte başta Ecem Özkaya olmak üzere ünlü isimlerin gerçek meslekleri…

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya’nın gerçek mesleğini duyan şaştı kaldı! Bakın hangi bölümden mezun olmuş…

FAHRİYE EVCEN
İstanbul'a geldiği bir yaz Oya Aydoğan tarafından keşfedilerek oyunculuğa başlayan Fahriye Evcen, Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyordu. İstanbul'a yerleşmesinin ardından Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun oldu.

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya’nın gerçek mesleğini duyan şaştı kaldı! Bakın hangi bölümden mezun olmuş…

KEREM BURSİN
Kerem Bursin daha önce yaptığı açıklamada ''Amerika'da yaşadığım yıllarda şoförlük, spor hocalığı, bodyguardlık yaptım. Harçlığımı çıkarmak için tuvalet temizledim.'' demişti.