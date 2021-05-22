Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya’nın gerçek mesleğini duyan şaştı kaldı! Bakın hangi bölümden mezun olmuş…
Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın gerçek mesleğini duyan şaştı kaldı! Başrollerini Gülsüm Ali ve Berk Atan'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterine can veren Ecem Özkaya, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Meslektaşı Mustafa Üstündağ ile yaptığı evliliği 2019 yılında sonlandıran Özkaya'nın hayranları, ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırıyor. Oyuncunun gerçek mesleğini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte ünlü oyuncu Ecem Özkaya'nın gerçek mesleği…
FAHRİYE EVCEN
İstanbul'a geldiği bir yaz Oya Aydoğan tarafından keşfedilerek oyunculuğa başlayan Fahriye Evcen, Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyordu. İstanbul'a yerleşmesinin ardından Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun oldu.