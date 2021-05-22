Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı Dicle'si bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer Ahsen Eroğlu...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri 26 yaşındaki genç oyuncu Ahsen Eroğlu... Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, performansı ile hayranlarını kendine hayran bırakıyor. Dizi ile hayran sayısını bir hayli artıran başarılı oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Ahsen Eroğlu'nun boyu ise hayranlarını şaşırttı. İşte haberin detayları...

22.05.2021 17:47 - Son Güncelleme: 22.05.2021 17:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





