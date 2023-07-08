Sanata adanmış bir hayat! Özkan Uğur 69 yaşında hayatını kaybetti! Sanatı kendi oğluna da aşıladı MFÖ macerası ise...
Mahzar Alanson, Fuat Güner ile üyesi olduğu MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur'un yoğun bakımda olduğu ve entübe edilmişti bir süre önce. Sevenleri usta sanatçıdan müjdeli haber beklerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı gelişmeyi duyurdu. Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Yaşamını sanata adayan Özkan Uğur bu tutkusunu oğluna da aşıladı, MFÖ ile hafızalara kazınan pek çok esere imzasını attı. İşte Özkan Uğur hakkında tüm merak edilenler.
08.07.2023 16:50 - Son Güncelleme: 08.07.2023 16:57
MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, 2013 ve 2020 yıllarında lenf kanserine yakalanmış ve tedaviler sonucu eski sağlığına kavuşmuştu.
"Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."