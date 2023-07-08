Amazon Selen önce Hadise'ye salladı sonra da soyunup denize atladı "Oh be!" Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel...
Yönetmen Hamdi Alkan ile 2014 yılında nikah masasına oturan ve geçen yıl evliliklerini sonlandıran Selen Görgüzel, geçen günlerde ihanet itirafında bulunarak adından söz ettirmişti. "Hamdi'yi düzenli olarak aldattım" diyen Selen Görgüzel bu kez plajda soyunmasıyla gündeme geldi. Önce sahneye çıkmak için yüksek paralar alan meslektaşlarına taş atan Görgüzel sonrasında soyunup denize atladı.
08.07.2023 16:21 - Son Güncelleme: 08.07.2023 16:39
Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, 2014 yılında yönetmen Hamdi Alkan ile dünyaevine girdi. Ancak ünlü çift, geçen sene yollarını ayırdı.
"Hamdi'yi düzenli olarak aldattım" diyen Selen Görgüzel, şimdi ise açıklamaları ve plajda soyunmasıyla gündemde.
"YOK ÖYLE PARALAR"
Bodrum'da tatil yapan Selen Görgüzel buradan iddialı pozlar paylaşmaya devam ediyor.
Önceki gün plajda görüntülenen Selen Görgüzel "Yok öyle paralar" deyip meslektaşları Gülşen, Hadise gibi isimleri hedef aldı.