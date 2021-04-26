Sanat dünyası John Biden'ın skandal sözlerine ateş püskürdü: 'Bizim tarihimiz şanla şerefle dolu kendi kanlı tarihiyle yüzleşsin'
ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Ermeni olaylarını, "soykırım" olarak nitelemesine sanat dünyasında tepkiler çığ gibi büyüyor! ABD Başkanı John Biden'ın skandal sözleri üzerine sosyal medya hesapları üzerinden tepkilerini dile getiren oyuncu, müzisyen, ressam, yönetmen ve yapımcılar,'Bizim tarihimiz şanla şerefle dolu kendi kanlı tarihiyle yüzleşsin'dedi.
26.04.2021 09:13
- Son Güncelleme: 26.04.2021 09:13
Fazıl Say; "Amerika'nın, Kızılderili soykırımı ve Japonya'ya attıkları atom bombalarının hesaplaşmasını yapmadan, Orta Doğu'da uyguladığı vahşi 'böl ve yönet' işgalciliğinin milyonların ölümüne sebep olmasının hesaplaşmasını yapmadan diğer ülkelerle uğraşması artık ciddiye alınamaz. Önce kendini düzeltsin" dedi.