Sanat dünyası John Biden'ın skandal sözlerine ateş püskürdü: 'Bizim tarihimiz şanla şerefle dolu kendi kanlı tarihiyle yüzleşsin'

Oyuncu Ahmet Yenilmez, şunları kaydetti: "Biz vatanımızı birilerinin iki dudağı arasından çıkan sözle almadık! Biz devletimizi birilerinin senato kararıyla kurmadık. 1915 olayları, Türk'ün var olma yok olma savaşıdır! Joe Biden'in lakırdısı Türk'e kefen biçmektir!"