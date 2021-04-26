RAMAZAN İMSAKİYE
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Sanat dünyası John Biden'ın skandal sözlerine ateş püskürdü: 'Bizim tarihimiz şanla şerefle dolu kendi kanlı tarihiyle yüzleşsin'

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Ermeni olaylarını, "soykırım" olarak nitelemesine sanat dünyasında tepkiler çığ gibi büyüyor! ABD Başkanı John Biden'ın skandal sözleri üzerine sosyal medya hesapları üzerinden tepkilerini dile getiren oyuncu, müzisyen, ressam, yönetmen ve yapımcılar,'Bizim tarihimiz şanla şerefle dolu kendi kanlı tarihiyle yüzleşsin'dedi.

26.04.2021 09:13 - Son Güncelleme: 26.04.2021 09:13
Sanat dünyası John Biden'ın skandal sözlerine ateş püskürdü: 'Bizim tarihimiz şanla şerefle dolu kendi kanlı tarihiyle yüzleşsin'

ABD Başkanı John Biden'ın Ermeni olaylarıyla ilgili 'soykırım' ifadesi kullanmasına sanat dünyasından tepki yağdı.

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Sanat dünyası John Biden'ın skandal sözlerine ateş püskürdü: 'Bizim tarihimiz şanla şerefle dolu kendi kanlı tarihiyle yüzleşsin'

Cenk Eren; "Tarihimizde soykırım yok, soykırım arayanlar dönüp kendi tarihlerine baksınlar, bolca görürler" dedi.

Sanat dünyası John Biden'ın skandal sözlerine ateş püskürdü: 'Bizim tarihimiz şanla şerefle dolu kendi kanlı tarihiyle yüzleşsin'

Alişan ise "Bizim tarihimiz şanla, şerefle dolu. Soykırım arayanlar, kendi tarihlerine baksın" dedi.

Sanat dünyası John Biden'ın skandal sözlerine ateş püskürdü: 'Bizim tarihimiz şanla şerefle dolu kendi kanlı tarihiyle yüzleşsin'

Fazıl Say; "Amerika'nın, Kızılderili soykırımı ve Japonya'ya attıkları atom bombalarının hesaplaşmasını yapmadan, Orta Doğu'da uyguladığı vahşi 'böl ve yönet' işgalciliğinin milyonların ölümüne sebep olmasının hesaplaşmasını yapmadan diğer ülkelerle uğraşması artık ciddiye alınamaz. Önce kendini düzeltsin" dedi.

Sanat dünyası John Biden'ın skandal sözlerine ateş püskürdü: 'Bizim tarihimiz şanla şerefle dolu kendi kanlı tarihiyle yüzleşsin'

Oyuncu Ahmet Yenilmez, şunları kaydetti: "Biz vatanımızı birilerinin iki dudağı arasından çıkan sözle almadık! Biz devletimizi birilerinin senato kararıyla kurmadık. 1915 olayları, Türk'ün var olma yok olma savaşıdır! Joe Biden'in lakırdısı Türk'e kefen biçmektir!"