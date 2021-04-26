RAMAZAN İMSAKİYE
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Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek varlıklarını unutturdu ama gözlerden kaçmaz! Annesine benzerliği inanılmaz babası...

Şimdilerde Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Sancar Efe karakteriyle adından söz ettiren ve rol arkadaşı Tülin Yazkan'la özel hayatında aşk yaşadığı iddia edilen Engin Akyürek, Güney Amerika ülkelerinde de şöhrete kavuştu. Bu popülaritesinin aksine özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutan Engin Akyürek'in aile bireyleri merak ediliyor. Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Engin Akyürek pek çok ünlü ismin aksine aile üyelerini gözlerden uzak tutmayı tercih edenlerden. Bu durum yine de annesinin ve babasının fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasının önüne geçemedi. İşte başta Engin Akyürek olmak üzere ünlülerin anneleri.

26.04.2021 09:18 - Son Güncelleme: 26.04.2021 09:18
Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek varlıklarını unutturdu ama gözlerden kaçmaz! Annesine benzerliği inanılmaz babası...

Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Engin Akyürek'in pek çok ünlünün aksine egosuz tavırları hayranlarının takdirini kazandı. 12 Ekim tarihinde doğan Engin Akyürek tüm bu şöhretinin aksine özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutuyor.

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Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek varlıklarını unutturdu ama gözlerden kaçmaz! Annesine benzerliği inanılmaz babası...

Engin Akyürek'in annesinin sosyal medyada yayılan fotoğrafları anne-oğul arasındaki benzerliği gözler önüne serdi. İşte başta Engin Akyürek olmak üzere ünlülerin anneleri.

Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek varlıklarını unutturdu ama gözlerden kaçmaz! Annesine benzerliği inanılmaz babası...

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek varlıklarını unutturdu ama gözlerden kaçmaz! Annesine benzerliği inanılmaz babası...
Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek varlıklarını unutturdu ama gözlerden kaçmaz! Annesine benzerliği inanılmaz babası...