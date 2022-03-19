Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar’ın gerçek sevgilisi bakın kim çıktı ünlü iş insanı! Dizide Ramazan’a gerçekte ona aşık!

Dizide Cihat Süvarioğlu'nun canlandırdığı Ramazan karakterine aşık olan Hazal Çağlar, gerçek hayatta kalbini kendinden 15 yaş büyük iş insanına kaptırdı. Bakın o isim kim. İşte başta Hazal Çağlar olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.