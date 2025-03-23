5 yıl önce rüya gibi düğünle evlenmişlerdi! Aylin Coşkun ve Volkan Aslan boşanıyor! Ünlü şarkıcı eşiyle olan tüm fotoğraflarını sildi

"Zaten tüp bebek tedavisinde hormon yüklemesiyle şiştim 90 kilo oldum. Bir ara tekerlekli sandalyeyle gezdim. Ayağa kalkamayacak haldeydim. 8 ay önce artık çocuk isteğine son vermem gerektiğine kanaat getirdim. Kendimi 'Ya zamanı gelmedi ya da Allah sana bunu vermeyecek bırak' diye ikna ettim.

Bu dönemde kocası Volkan Aslan'a "İstersen boşanalım, başka biriyle evlen çocuk sahibi ol" şeklinde teklifte bulunduğunu da dile getiren Coşkun "Kocam baba olmayı hak eden, çok merhametli bir adam, zaten onun için bu kadar çok tedavi gördüm, çabaladım ama olmadı" diye konuşmuştu.