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5 yıl önce rüya gibi düğünle evlenmişlerdi! Aylin Coşkun ve Volkan Aslan boşanıyor! Ünlü şarkıcı eşiyle olan tüm fotoğraflarını sildi

15 yıllık birlikteliklerini 2019 yılında nikah masasına taşıyan Aylin Coşkun ve Volkan Aslan çiftinden kötü haber geldi. Düğününde 20 kiloluk gelinliğiyle rüya gibi törenle dünyaevine giren Aslan çifti boşanma kararı aldı. Çiftin ayrılık sebebi hakkında takipçilerinden birçok senaryo yazılırken Aylin Coşkun'un eşi Volkan Aslan ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması da dikkatlerden kaçmadı.

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 21:01 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 21:01
5 yıl önce rüya gibi düğünle evlenmişlerdi! Aylin Coşkun ve Volkan Aslan boşanıyor! Ünlü şarkıcı eşiyle olan tüm fotoğraflarını sildi

Hande Yener ile yakın arkadaşlığıyla bilinen Aylin Coşkun 2019 yılında 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile dünyaevine girdi.

5 yıl önce rüya gibi düğünle evlenmişlerdi! Aylin Coşkun ve Volkan Aslan boşanıyor! Ünlü şarkıcı eşiyle olan tüm fotoğraflarını sildi

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, eşinden mehir olarak 10 külçe altın istedi. Rüya gibi düğünle evlenen çifte dostları ve akrabalarından kilo kilo altın takıldı.

5 yıl önce rüya gibi düğünle evlenmişlerdi! Aylin Coşkun ve Volkan Aslan boşanıyor! Ünlü şarkıcı eşiyle olan tüm fotoğraflarını sildi

3 gelinlik değiştiren ve biri 20 kilo olan gelinliğiyle de göz dolduran Aylin Coşkun, son dönemlerde sosyal medya hesabından göndermeli paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.

5 yıl önce rüya gibi düğünle evlenmişlerdi! Aylin Coşkun ve Volkan Aslan boşanıyor! Ünlü şarkıcı eşiyle olan tüm fotoğraflarını sildi

BOŞANIYORLAR!

2019 yılında nikah masasına oturan Aylin Coşkun ve Volkan Aslan gecemuhabiri'nin özel haberine göre boşanma kararı aldı.

5 yıl önce rüya gibi düğünle evlenmişlerdi! Aylin Coşkun ve Volkan Aslan boşanıyor! Ünlü şarkıcı eşiyle olan tüm fotoğraflarını sildi

Bu iddia sonrası Aylin Coşkun sosyal medya hesabından eşi Volkan Aslan ile olan tüm fotoğraflarını kaldırması dikkatlerden kaçmazken takipçileri ise ayrılık nedenleri hakkında birçok teori ortaya attı.

5 yıl önce rüya gibi düğünle evlenmişlerdi! Aylin Coşkun ve Volkan Aslan boşanıyor! Ünlü şarkıcı eşiyle olan tüm fotoğraflarını sildi

Takipçilerinin bir kısmı "Kesin aralarında çocuk sahibi olmak noktasında sıkıntı olmuştur." yorumlarında bulundu.

5 yıl önce rüya gibi düğünle evlenmişlerdi! Aylin Coşkun ve Volkan Aslan boşanıyor! Ünlü şarkıcı eşiyle olan tüm fotoğraflarını sildi

"50 KEZ TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRDÜM"

Öte yandan geçtiğimiz yıl Aylin Coşkun'un katıldığı programdaki açıklamaları dikkat çekmişti. 5 yılda 50 kez tüp bebek tedavisi olan Aylin Coşkun anne olmaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.

5 yıl önce rüya gibi düğünle evlenmişlerdi! Aylin Coşkun ve Volkan Aslan boşanıyor! Ünlü şarkıcı eşiyle olan tüm fotoğraflarını sildi

İşte Aylin Coşkun'un o açıklamaları:

"Zaten tüp bebek tedavisinde hormon yüklemesiyle şiştim 90 kilo oldum. Bir ara tekerlekli sandalyeyle gezdim. Ayağa kalkamayacak haldeydim. 8 ay önce artık çocuk isteğine son vermem gerektiğine kanaat getirdim. Kendimi 'Ya zamanı gelmedi ya da Allah sana bunu vermeyecek bırak' diye ikna ettim.

5 yıl önce rüya gibi düğünle evlenmişlerdi! Aylin Coşkun ve Volkan Aslan boşanıyor! Ünlü şarkıcı eşiyle olan tüm fotoğraflarını sildi

Bu dönemde kocası Volkan Aslan'a "İstersen boşanalım, başka biriyle evlen çocuk sahibi ol" şeklinde teklifte bulunduğunu da dile getiren Coşkun "Kocam baba olmayı hak eden, çok merhametli bir adam, zaten onun için bu kadar çok tedavi gördüm, çabaladım ama olmadı" diye konuşmuştu.