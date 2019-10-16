Salma Hayek'in öyle bir fotoğrafı sızdı ki... Görenler adeta şok oldu! Salma Hayek kimdir?

Salma Hayek Instagram paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. 53 yaşındaki dünyaca ünlü isim Salma Hayek güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakıyor. Peki Salma Hayek'in çocukluk hali nasıldır sizce? İşte ünlülerin şaşırtan çocukluk fotoğrafları...