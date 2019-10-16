Salma Hayek'in öyle bir fotoğrafı sızdı ki... Görenler adeta şok oldu! Salma Hayek kimdir?
Salma Hayek, Veracruz, Meksika'da dünyaya geldi. Meksikalı Opera sanatçısı bir anne ve Lübnanlı iş adamı bir babanın kızı olan Hayek, lise eğitimi sırasında aktris olmaya karar verdi ve seksenlerin sonunda 'Teresa' adlı bir operada rol alarak adını duyurmaya başladı. 1993 yılında yönetmen Robert Rodrigez'in keşfettiği Salma Hayek, güzelliğinden çok etkilenen Rodrigez'in rol verdiği 'Desperado' filminde Antonio Banderas ile rol alarak büyük çıkış yakaladı. Güzelliği ve oyunculuğu ile konuşulan Salma Hayek'in çocukluk halini görenler tanıyamadı. İşte Instagram paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Salma Hayek'in herkesi şoke eden çocukluk hali...
16.10.2019 17:27
- Son Güncelleme: 16.10.2019 17:35
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