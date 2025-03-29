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Mauro Icardi aşka geldi! Sevgilisi China Suarez sarmaş dolaş paylaştı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi,10 yıllık eşi Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çiftten yeni pozlar geldi. Yıldız futbolcunun sevgilisiyle sarmaş dolaş pozları kısa sürede gündem oldu.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 13:10 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 13:10
Mauro Icardi aşka geldi! Sevgilisi China Suarez sarmaş dolaş paylaştı

Arjantinli model ve sunucu Wanda Nara ile boşanan futbolcu Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile aşklarına dolu dizgin devam ediyor.

Mauro Icardi aşka geldi! Sevgilisi China Suarez sarmaş dolaş paylaştı

Attıkları her adımla dikkat çeken ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da mutluluklarını sık sık gözler önüne seriyor.

Mauro Icardi aşka geldi! Sevgilisi China Suarez sarmaş dolaş paylaştı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ikiliden Suarez, sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Mauro Icardi aşka geldi! Sevgilisi China Suarez sarmaş dolaş paylaştı

China Suarez, Icardi ile sarmaş dolaş pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Mauro Icardi aşka geldi! Sevgilisi China Suarez sarmaş dolaş paylaştı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören pozlar, kısa sürede binlerce yorum aldı.

Mauro Icardi aşka geldi! Sevgilisi China Suarez sarmaş dolaş paylaştı

İşte Mauro Icardi ile sevgilisi China Suarez'in o pozları...

Mauro Icardi aşka geldi! Sevgilisi China Suarez sarmaş dolaş paylaştı

Mauro Icardi ile sevgilisi China Suarez

Mauro Icardi aşka geldi! Sevgilisi China Suarez sarmaş dolaş paylaştı

Mauro Icardi ile sevgilisi China Suarez