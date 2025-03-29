Mauro Icardi aşka geldi! Sevgilisi China Suarez sarmaş dolaş paylaştı

Arjantinli model ve sunucu Wanda Nara ile boşanan futbolcu Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile aşklarına dolu dizgin devam ediyor.
Attıkları her adımla dikkat çeken ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da mutluluklarını sık sık gözler önüne seriyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ikiliden Suarez, sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
China Suarez, Icardi ile sarmaş dolaş pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören pozlar, kısa sürede binlerce yorum aldı.