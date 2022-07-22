Salak Milyoner’in Himmet’i Zeki Alasya’nın kızı bakın kim! Güzelliğiyle parmak ısırttı! Meğer o da çok ünlüymüş...
Salak Milyoner'in Himmet'i Zeki Alasya'nın kızı bakın kim! Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1974 yapımı Salak Milyoner filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlandı. Kadrosunda Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Metin Akpınar, ve Adile Naşit gibi isimlerin yer aldığı filmde Himmet karakterini canlandıran Zeki Alasya'nın hayatı da merak konusu oldu. Merhum sanatçının özellikle ailesi araştırıldı. Alasya'nın kızını görenler ise şaştı kaldı. İşte Zeki Alasya'nın güzelliğiyle parmak ısırtan müzisyen kız...
22.07.2022 23:32 - Son Güncelleme: 22.07.2022 23:32
Yeşilçam'ın sevilen yapımlarından Salak Milyoner, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu.
Filmde Himmet karakteriyle izleyici karşısına çıkan Zeki Alasya'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.