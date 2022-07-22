İkiz annesi Seray Sever’in son haline bakın! Minik kızıyla ev halini paylaştı gören bir daha baktı! Demet Akalın’dan hamle gecikmedi
Son olarak Doya Doya Moda adlı programda yer alan Seray Sever, yapımın sezon finalinin yapmasının ardından bebek müjdesini vermişti. 49 yaşında anne olan ünlü sunucu, ikizlerini dünyaya getirdikten sonra ise programa veda etmişti. Şimdilerde vaktinin çoğunu minik bebeklerine ayıran ünlü sunucu, ikizlerinden biriyle çektiği görüntüleri Instagram hesabında yayınladı. Çiçeği burnunda anne Sever'in son hali dikkat çekti. Demet Akalın ise paylaşıma kayıtsız kalmadı. İşte Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Seray Sever'in o paylaşımı...
22.07.2022 22:43 - Son Güncelleme: 22.07.2022 23:10
Son olarak Doya Doya Moda adlı programda yer alan Seray Sever, yapımın sezon finalinin yapmasının ardından bebek müjdesini vermişti.
İkiz bebek beklediğini açıklayan Seray Sever hamileliğinin son haftalarında babasının ani ölümü ile sarsılmıştı.
Ailesi, sevenleri ve ikizlerinden aldığı güçle zor günleri atlatmaya çalışan Seray Sever geçtiğimiz Nisan ayında ikizleri Alya ve Sofia'yı kucağına aldı.