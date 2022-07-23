Tuba Büyüküstün en cesur haliyle sosyal medyayı salladı! Bikinili pozu çok konuşuldu! Murat Boz’un aşk açıklamasının ardından...

Murat Boz da geçen günlerde konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ünlü popçu, "Tuba Büyüküstün ile ilişki yaşadığınız doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Öyle bir şey yok. Biz çektiğimiz dizinin setinde tanıştık ve arkadaş olduk.