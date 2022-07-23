Tuba Büyüküstün en cesur haliyle sosyal medyayı salladı! Bikinili pozu çok konuşuldu! Murat Boz’un aşk açıklamasının ardından...
Tuba Büyüküstün'ün dijital platformda yayınlanacak 'Another Self' dizisinde başrolü paylaştığı tanışan Murat Boz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Boz ise geçen günlerde suskunluğunu bozup dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Murat Boz'un açıklamasıyla gündem olan Büyüküstün, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, rengarenk bikinisi ile verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Cesaretini konuşturan Büyüküstün, en doğal haliyle sosyal medyayı salladı. İşte Tuba Büyüküstün'ün o paylaşımı...
23.07.2022 00:11 - Son Güncelleme: 23.07.2022 00:11
Dijital platformda yayınlanacak 'Another Self' dizisinde başrolü paylaşan ve sette tanışan Murat Boz ve Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Murat Boz da geçen günlerde konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ünlü popçu, "Tuba Büyüküstün ile ilişki yaşadığınız doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Öyle bir şey yok. Biz çektiğimiz dizinin setinde tanıştık ve arkadaş olduk.