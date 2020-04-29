RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Salak Milyoner'in Emine'si Meral Zeren'in son haline bakın! Yeşilçam'ın ve Kemal Sunal'ın efsanesi film...

Salak Milyoner'in Emine'si Meral Zeren'in son haline bakın! Yeşilçam'ın ve Kemal Sunal'ın efsanesi film...

Oyuncu kadrosunda Kema Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar Halit Akçatepe, Münir Özkül, Adile Naşit, Perran Kutman, Hulusi Kentmen gibi tüm Yeşilçam efsanelerini bir araya getiren ender filmlerden biri olan Salak Milyoner en çok sevdiklerimizden biri. Filmde Emine karakterine hayat veren Meral Zeren en çok dikkat çeken oyuncuların başında geliyor. 1974 yılında izleyici karşısına çıkan Salak Milyoner'de Emine karakterine hayat veren, Banker Bilo, Salako, Battal Gazi gibi nice Yeşilçam filminde rol alan, bir dönemin peşinde koştuğu yıldızlardan biriydi Meral Peki Meral Zeren şimdilerde neler yapıyor? İşte Meral Zeren'in son hali.

29.04.2020 16:21 - Son Güncelleme: 29.04.2020 16:21
Salak Milyoner'in Emine'si Meral Zeren'in son haline bakın! Yeşilçam'ın ve Kemal Sunal'ın efsanesi film...

Meral Zeren Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran yıldızlardan biriydi. Ortaokul sıralarında henüz 13 yaşındayken gösteri dünyasında kariyer yapmak uğruna eğitimini sonlandırıp sahneye adım attı. Sonra da sinemaya geçti. Fakat 1970'lerde erotik filmler furyası başladığı sırada Selami Şahin'den şan dersleri alıp yine sahnelere döndü. 1980'lerde yeniden sinemaya dönüp kamera karşısına geçti. Pek çok ödülün de sahibi olan Meral Zeren daha sonra ortalardan kayboldu. Şimdi görenler ise tanıyamıyor. Siz de görünce çok şaşıracaksınız. 1974 yılında "Salako" filminde Kemal Sunal ile başrolde oynadı. Meral Zeren, 6 Haziran 1950 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Diyarbakırlı, muhafazakar bir aileden gelen babası, annesinin üzerine kuma getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Salak Milyoner'in Emine'si Meral Zeren'in son haline bakın! Yeşilçam'ın ve Kemal Sunal'ın efsanesi film...

Fakat 1970'lerde erotik filmler furyası başladığı sırada Selami Şahin'den şan dersleri alıp yine sahnelere döndü. 1980'lerde yeniden sinemaya dönüp kamera karşısına geçti. Pek çok ödülün de sahibi olan Meral Zeren daha sonra ortalardan kayboldu. Şimdi görenler ise tanıyamıyor. Siz de görünce çok şaşıracaksınız.

İşte başta Meral Zeren olmak üzere ünlülerin değişimleri.

Salak Milyoner'in Emine'si Meral Zeren'in son haline bakın! Yeşilçam'ın ve Kemal Sunal'ın efsanesi film...

SERPİL ÖRÜMCER

Bir dönemin en ünlü kadınlarından biriydi Serpil Örümcer. 'Bayan bacak' lakabı takılan Serpil Örümcer, 1967 senesinde bir güzelik yarışması ile adını duyurdu. Serpil Örümcer'in son halini görenleri ise ağzı açık kaldı.

Salak Milyoner'in Emine'si Meral Zeren'in son haline bakın! Yeşilçam'ın ve Kemal Sunal'ın efsanesi film...

YILLAR GEÇİYOR HERKES DEĞİŞİYOR

Neredeyse her anlarını gözler önünde yaşayan ünlü isimlerin değişimleri, bizleri fazlasıyla şaşırtıyor. İşte Yeşilçam'dan günümüze ünlü isimlerin değişimleri.

Salak Milyoner'in Emine'si Meral Zeren'in son haline bakın! Yeşilçam'ın ve Kemal Sunal'ın efsanesi film...

Müjde Ar

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi şaşırttı! Meğer onlar...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi şaşırttı! Meğer onlar...