Salak Milyoner'in Emine'si Meral Zeren'in son haline bakın! Yeşilçam'ın ve Kemal Sunal'ın efsanesi film...
Oyuncu kadrosunda Kema Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar Halit Akçatepe, Münir Özkül, Adile Naşit, Perran Kutman, Hulusi Kentmen gibi tüm Yeşilçam efsanelerini bir araya getiren ender filmlerden biri olan Salak Milyoner en çok sevdiklerimizden biri. Filmde Emine karakterine hayat veren Meral Zeren en çok dikkat çeken oyuncuların başında geliyor. 1974 yılında izleyici karşısına çıkan Salak Milyoner'de Emine karakterine hayat veren, Banker Bilo, Salako, Battal Gazi gibi nice Yeşilçam filminde rol alan, bir dönemin peşinde koştuğu yıldızlardan biriydi Meral Peki Meral Zeren şimdilerde neler yapıyor? İşte Meral Zeren'in son hali.
Meral Zeren Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran yıldızlardan biriydi. Ortaokul sıralarında henüz 13 yaşındayken gösteri dünyasında kariyer yapmak uğruna eğitimini sonlandırıp sahneye adım attı. Sonra da sinemaya geçti. Fakat 1970'lerde erotik filmler furyası başladığı sırada Selami Şahin'den şan dersleri alıp yine sahnelere döndü. 1980'lerde yeniden sinemaya dönüp kamera karşısına geçti. Pek çok ödülün de sahibi olan Meral Zeren daha sonra ortalardan kayboldu. Şimdi görenler ise tanıyamıyor. Siz de görünce çok şaşıracaksınız. 1974 yılında "Salako" filminde Kemal Sunal ile başrolde oynadı. Meral Zeren, 6 Haziran 1950 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Diyarbakırlı, muhafazakar bir aileden gelen babası, annesinin üzerine kuma getirdi.
Fakat 1970'lerde erotik filmler furyası başladığı sırada Selami Şahin'den şan dersleri alıp yine sahnelere döndü. 1980'lerde yeniden sinemaya dönüp kamera karşısına geçti. Pek çok ödülün de sahibi olan Meral Zeren daha sonra ortalardan kayboldu. Şimdi görenler ise tanıyamıyor. Siz de görünce çok şaşıracaksınız.
İşte başta Meral Zeren olmak üzere ünlülerin değişimleri.