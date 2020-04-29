RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi şaşırttı! Meğer onlar...

Benzerlikleri görenleri şoke etti! Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı ile Yeşilçam'ın usta ismi şaşırttı Melike İpek Yalova, Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Doktor Müjgan karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurmayı başardı. 36 yaşındaki Melike İpek Yalova geçtiğimiz aylarda yapımcı Altuğ Gültan ile İzmir'de nikah masasına oturdu. Güzel oyuncu Melike İpek Yalova, Yeşilçam'ın usta ismine benzerliğiyle de dikkatleri üzerine çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni güzeli Melike İpek Yalova'nın benzediği Yeşilçam'ın güzel ismi ve birbirine benzeyen ünlüler...

29.04.2020 15:52 - Son Güncelleme:
Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi şaşırttı! Meğer onlar...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan doktoru Melike İpek Yalova oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri çekmeyi başardı. Melike İpek Yalova'nın Yeşilçam'ın usta ismiyle benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte ünlülerin birbirlerine olan benzerlikleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi şaşırttı! Meğer onlar...

Serpil Çakmaklı / Melisa Aslı Pamuk

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi şaşırttı! Meğer onlar...

Semra Özdamar / Zeynep Çamcı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi şaşırttı! Meğer onlar...

Fatma Girik / Fulya Zenginer

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile Yeşilçam'ın usta ismi şaşırttı! Meğer onlar...

Selma Güneri / Müjde Uzman

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