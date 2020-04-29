RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşilçam filmlerinin unutulmaz ismi Pembe Mutlu'nun son hali ile şoke etti! Güzel oyuncu şimdilerde...

Filmleri hala seyrediliyor, pek çok kişi onları hala hatırlıyor. Şöhrete şöhret demedikleri yıllardan daha farklı bir hayat yaşasalar da onlar Yeşilçam'ın yıldızları. Onlardan biri de Pembe Mutlu. En çok da Davaro ve Çiçek Abbas filmleriyle hatırlanan Pembe Mutlu sayısız Yeşilçam filminde rol aldı. Şu an 65 yaşında olan Pembe Mutlu daha sonra sinemadan elini eteğini çekti. Şimdi ki hali ise inanılmaz. İşte başta Pembe Mutlu olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının yıllar içerisindeki değişimleri.

29.04.2020 17:23 - Son Güncelleme:
Yeşilçam filmlerinin unutulmaz ismi Pembe Mutlu'nun son hali ile şoke etti! Güzel oyuncu şimdilerde...

Yüzünü görünce büyük ihtimalle size tanıdık gelecek. Bir dönem Yeşilçam'ın en gözde kadınlarındandı. Pembe Mutlu dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı ve aralarında İlyas Salman ile oynadığı ''Çiçek Abbas'',''Şaşkın Ördek'', Kemal Sunal ile oynadığı ''Davaro'', Yusuf Kurçenli'nin filmi ''Ve Recep ve Zehra ve Ayşe'' gibi ünlü filmlerinde bulunduğu çok sayıda filmde oynadı. Pembe Mutlu sonraki yıllarda sinemayı bıraktı.

Peki Pembe Mutlu şimdilerde neler yapıyor? İşte başta Pembe Mutlu olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin son halleri.

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Yeşilçam filmlerinin unutulmaz ismi Pembe Mutlu'nun son hali ile şoke etti! Güzel oyuncu şimdilerde...

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz ismi Pembe Mutlu'nun son hali ile şoke etti! Güzel oyuncu şimdilerde...
Yeşilçam filmlerinin unutulmaz ismi Pembe Mutlu'nun son hali ile şoke etti! Güzel oyuncu şimdilerde...

ÖMER DÖNMEZ

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz ismi Pembe Mutlu'nun son hali ile şoke etti! Güzel oyuncu şimdilerde...
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