Salak Milyoner’de Himmet Ağa'nın eşiydi! Yeşilçam yıldızı Oya Mella’nın son haline bakın! Zeki Alasya’nın hem filmde hem gerçekte...
Salak Milyoner'de Himmet Ağa'nın eşiydi! Yeşilçam yıldızı Oya Mella'nın son haline bakın! Başrollerinde Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar gibi isimlerin yer aldığı, yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu Salak Milyoner'de Himmet Ağa'nın eşini canlandıran Oya Alasya (Mella), filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Güzelliğiyle hayran bırakan Alasya için "Yıllara medyan okuyor" yorumu yapıldı. İşte Oya Alasya'nın son hali...
14.08.2022 21:23 - Son Güncelleme: 14.08.2022 21:23
Salak Milyoner'de Himmet Ağa'nın eşini canlandıran Oya Alasya (Mella), filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
O dönem filmde birlikte rol aldığı Zeki Alasya ile evli olan oyuncu, boşandıktan sonra 'Mella' soyadını kullansa da hafızalara 'Oya Alasya' olarak kazındı.
Son haliyle dikkat çeken Oya Alasya için "Yıllara meydan okuyor", "Yine çok güzel" yorumları yapıldı.