Yeşilçam’ın domates güzeliydi! Avanak Apti’nin Nevin’i Ayşen Gruda bakın aslen nereliymiş! İşte Kemal Sunal’ın partnerinin memleketi...
Başrollerini Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı, yönetmenliği Natuk Baytan'ın senaryosu ise Suavi Sualp'in üstlendiği 1978 yapımı Avanak Apti, bir kez daha televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Filmde Nevin karakterini canlandıran merhum sanatçı Ayşen Gruda'nın hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. 23 Ocak 2019 tarihinde 74 yaşında aramızdan ayrılan Gruda'nın özellikle memleketi merak edilerek "Ayşen Gruda aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Cankurtan Fatih başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekilen Avanak Apti'nin yanı sıra birçok dizide Kemal Sunal ile başrolü üstlenen Ayşen Gruda'nın memleketi...
14.08.2022 20:49 - Son Güncelleme: 14.08.2022 20:49
Oyunculuk performansıyla 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gurda, başrolünü Kemal Sunal ile üstlendiği filmlerinden biri olan Avanak Apti'nin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Filmde Nevin karakterini canlandıran merhum sanatçı Ayşen Gruda'nın hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.
23 Ocak 2019 tarihinde 74 yaşında aramızdan ayrılan Gruda'nın özellikle memleketi merak edilerek "Ayşen Gruda aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.