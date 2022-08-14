Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesine bakın! Sinem Kobal’ın annesi tek paylaşımla ortalığı yakıp kavurdu! Görenin nutku tutuldu

Kobal, tarihler 14 Mayıs 2016'yı gösterdiğinde ise ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturdu.

Bu evlilikten 2020'de Lalin ve 2022'de ise Leyla adını verdikleri iki kız çocuğu dünyaya getiren ünlü oyuncu, hem kariyeri hem güzelliği hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.