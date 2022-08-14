Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesine bakın! Sinem Kobal’ın annesi tek paylaşımla ortalığı yakıp kavurdu! Görenin nutku tutuldu
Sinem Kobal, henüz 13 yaşındayken kadrosunda Gülben Ergen, Kenan Işık ve Haldun Dormen gibi isimlerin yer aldığı Dadı dizisinde rol alarak adını geniş kitlelere duyurdu. Selena dizisiyle de hafızalara kazınan Kobal, 2016 tarihinde ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten 2020'de Lalin ve 2022'de ise Leyla adını verdikleri iki kız çocuğu dünyaya getiren ünlü oyuncu, hem kariyeri hem güzelliği hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Kobal, şimdi ise annesi Nuray Kobal'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Kızının doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Nuray Kobal, güzelliğiyle adeta sosyal medyayı salladı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun güzeller güzeli kayınvalidesi...
14.08.2022 22:59 - Son Güncelleme: 14.08.2022 22:59
Rize, Hemşinli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Sinem Kobal, henüz 13 yaşındayken Dadı dizisinde rol aldı ve adını geniş kitlelere duyurdu.
Kobal, tarihler 14 Mayıs 2016'yı gösterdiğinde ise ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturdu.
Bu evlilikten 2020'de Lalin ve 2022'de ise Leyla adını verdikleri iki kız çocuğu dünyaya getiren ünlü oyuncu, hem kariyeri hem güzelliği hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Kobal, şimdi ise annesi Nuray Kobal'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Sinem Kobal'ın 35'inci yaşına özel bir paylaşımda bulunan Nuray Kobal, "Canım kızım iyikim" ifadelerini kullandı.