Saksofon sanatçısı Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kamerunlu cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Bir hafta önce teşhis konulan sanatçı 86 yaşındaydı. Emmanuel N'Djoke Dibango, salgının en etkili olduğu şehirlerden biri olan Paris'te yaşıyordu. Kötü haber ise efsane saksafon sanatçısı Emmanuel N'Djoke Dibango'nun Facebook sayfasından bildirildi.
24.03.2020 17:44
- Son Güncelleme: 24.03.2020 17:44
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