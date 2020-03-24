Haberler Galeri Magazin Saksofon sanatçısı Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Saksofon sanatçısı Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kamerunlu cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Bir hafta önce teşhis konulan sanatçı 86 yaşındaydı. Emmanuel N'Djoke Dibango, salgının en etkili olduğu şehirlerden biri olan Paris'te yaşıyordu. Kötü haber ise efsane saksafon sanatçısı Emmanuel N'Djoke Dibango'nun Facebook sayfasından bildirildi.

24.03.2020 17:44 - Son Güncelleme: 24.03.2020 17:44
Saksofon sanatçısı Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haber Dibango'nun Facebook sayfasından duyuruldu. Müzik dünyasında 'Manu Dibango' adıyla tanınan sanatçı, corona virüs nedeniyle hayatını yitiren ilk küresel anlamda tanınan ünlü oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Saksofon sanatçısı Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sanatçının resmi Facebook sayfasında yapılan duyuruda, 'Manu Dibango'nun ölümünü derin bir üzüntüyle duyururuz" denildi.

Saksofon sanatçısı Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Afrika ve Kamerun'a özgü müziklerin dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunan Dibango'nun cenazesi salgının henüz bitmemiş olması nedeniyle özel bir şekilde yapılacak.

Saksofon sanatçısı Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Saksofon sanatçısı Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bakan bir daha baktı! Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit babasının adeta kopyası
Bakan bir daha baktı! Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit babasının adeta kopyası