İzlemeyen yoktur! Kemal Sunal'ın Tokatçı filminin güzel Emine'sine şuan bakın! Yeşilçam'ın sinema kraliçesi...
Kemal Sunal'ın her filmi efsanedir, hepsi akıllardadır. Yeşilçam'ın en efsane filmlerinde mutlaka onun bir payı vardır. Ve Kemal Sunal'ın oynadığı her film mutlaka kendi ünlülerini çıkarmıştır. Onlardan biri de Nazan Saatçi. Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Tokatçı'da rol alan Nazan Saatçi, güzelliği ile herkesi büyülemişti. Yeşilçam'ın sinema kraliçesi olarak nitelendirilen Nazan Saatçi daha sonra ortalardan elini eteğini çekti. Peki Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine, şimdi nasıl gözüküyor dersiniz?Kemal Sunal'ın Tokatçı filminin Emine'si bakın şimdi ne halde. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Nazan Saatçi olmak üzere Yeşilçam ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
Kemal Sunal'ın Tokatçı filmini izlemeyen yoktur. Tokatçı, 1983 yapımı başrollerini Kemal Sunal, Ali Şen ve Şevket Altuğ'un oynadığı, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı Türk yapımı komedi filmidir. Osman, yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa'nın kızı Emine'ye deliler gibi aşıktır… Bunu ağaya açıklayınca ağa öfkeden deliye döner. Ancak Osman ailesiyle birlikte kapısına dayanınca da yüklü miktarda başlık parası ister. Peki Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine, şimdi nasıl gözüküyor dersiniz?