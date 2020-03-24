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Bakan bir daha baktı! Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit babasının adeta kopyası

Kuruluş Osman dizisinde gösterdiği başarılı performansla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in babasını görenler şaştı kaldı. Yeteneği ve yakışıklılığıyla her zaman dikkat çeken Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı. Burak Özçivit'in babası birçok kişi tarafından merak ediliyordu. babası Bülent Özçivit ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte başta Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit olmak üzere ünlülerin babaları... Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okumuştur. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra "Gossip Girl" adlı yabancı diziden den esinlenilen "Küçük Sırlar" adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır.

24.03.2020 17:38 - Son Güncelleme: 24.03.2020 17:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





