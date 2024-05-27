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Sakız, kelebek, palyaço... Ünlülerin korku ve takıntıları neler? İşte Kıvanç Tatlıtuğ, Bergüzar Korel, Hazal Kaya'nın 'yok artık' dedirten fobileri!

Ünlü isimlerin hayatlarında sıkça karşılaşılan takıntılar ve fobiler, merak konusu olmaya devam ediyor. İşte, dünyaca ünlü yıldızların ilginç takıntı ve fobileri...

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 09:38 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 09:38
Sakız, kelebek, palyaço... Ünlülerin korku ve takıntıları neler? İşte Kıvanç Tatlıtuğ, Bergüzar Korel, Hazal Kaya’nın ’yok artık’ dedirten fobileri! 1

Kimi böceklerden korkar, kimisi yükseklikten... Ancak ünlü yıldızlar arasında bazıları oldukça ilginç korkulara sahip. Televizyon ve sinema dünyasının ünlü isimleri, sıra dışı takıntı ve fobileriyle gündeme geldi. İşte, şaşırtıcı açıklamalarıyla dikkat çeken ünlülerin sıra dışı alışkanlıkları...

Sakız, kelebek, palyaço... Ünlülerin korku ve takıntıları neler? İşte Kıvanç Tatlıtuğ, Bergüzar Korel, Hazal Kaya’nın ’yok artık’ dedirten fobileri! 2

'Örümcek Adam' serisi ile hayatlarımıza giren Tobey Maguire'in korkuları ise sizi feci şaşırtacak!

Film boyunca örümcek adam kostümü ile şehrin tüm çatılarında zıplayan Maguire, hem yükseklikten hem de örümceklerden korkuyor.

Sakız, kelebek, palyaço... Ünlülerin korku ve takıntıları neler? İşte Kıvanç Tatlıtuğ, Bergüzar Korel, Hazal Kaya’nın ’yok artık’ dedirten fobileri! 3

Scarlett Johansson, hamam böceklerinden çok korkuyor!

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