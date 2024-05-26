Teşkilat’ın Korkut’u Yunus Emre Yıldırımer’in 12 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Üç Kuruş’un yıldızıyla...

Teşkilat dizisinde Korkut karakterini canlandıran Yunus Emre Yıldırımer'in hayatı merak edildi. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Yıldırımer'in 12 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Bakın Yunus Emre Yıldırımer kiminle evliymiş...