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Teşkilat’ın Korkut’u Yunus Emre Yıldırımer’in 12 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Üç Kuruş’un yıldızıyla...

Teşkilat dizisinde Korkut karakterini canlandıran Yunus Emre Yıldırımer'in hayatı merak edildi. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Yıldırımer'in 12 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yunus Emre Yıldırımer'in eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Bakın Yunus Emre Yıldırımer kiminle evliymiş...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 17:14 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 17:16
Teşkilat’ın Korkut’u Yunus Emre Yıldırımer’in 12 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Üç Kuruş’un yıldızıyla... 1

Teşkilat dizisinde Korkut karakterini canlandıran Yunus Emre Yıldırmer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Teşkilat’ın Korkut’u Yunus Emre Yıldırımer’in 12 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Üç Kuruş’un yıldızıyla... 2

YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?
Yunus Emre Yıldırımer 1982 yılında Siirt'te doğdu. İlkokulu ve liseyi Diyarbakır'da okudu.

Teşkilat’ın Korkut’u Yunus Emre Yıldırımer’in 12 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Üç Kuruş’un yıldızıyla... 3

Daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümünü bitirdi.

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