'Sakın gözlerine bakma ölürsün' demişti... Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın'ın ölümünün ardından Türkan Şoray: "Yokluğunu bilmek öyle acı ki..."
'Sakın gözlerine bakma ölürsün' demişti... Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın ölümünün ardından Türkan Şoray Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ve yazdığı notla dikkat çekti. Kalbinin durmasıyla hayata 85 yaşındaki veda eden Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri usta sanatçıya veda mesajları yayınlarken, içlerinden en dikkat çeken isim, Cüneyt Arkın'ın bir dönem, "Türkan'la ilk filmimi çekerken 'Sakın gözlerine bakma ölürsün' dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan." dediği Türkan Şoray oldu.
"YOKLUĞUNU BİLMEK ÖYLE ACI Kİ..."
'Sakın gözlerine bakma ölürsün' demişti... Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın'ın ölümünün ardından Türkan Şoray kahroldu.
Dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti. Magazin dünyasının ünlü isimleri, Arkın'ın acısını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.
"SENİ SONSUZA KADAR KALBİMDE YAŞATACAĞIM"
Magazin camiasının en dikkat çeken başsağlığı mesajı Türkan Şoray oldu... Şoray, "Canım Cüneyt... Bundan sonra, yokluğunu bilmek, düşünmek, öyle acı ki… Seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım… Sinema ve tüm sinemaseverlerde, yerin dolmayacak.." dedi.
Yeşilçam filmleri denince akla ilk gelen isimlerden Cüneyt Arkın ve Türkan Şoray... Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ile fotoğrafını Instagram sayfasından paylaşmış, fotoğrafın altına yazdıklarıyla hayranlarını adeta geçmişe götürmüştü. Arkın, Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı yıldızı Türkan Şoray ile birlikte sette çekilmiş bir fotoğrafını altına şu notu düşerek paylaşmıştı: