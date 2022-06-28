'Sakın gözlerine bakma ölürsün' demişti... Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın'ın ölümünün ardından Türkan Şoray: "Yokluğunu bilmek öyle acı ki..."

"GÖZLER GÖZ DEĞİL GÖZİSTAN"

"Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçakgönüllüdür ki, çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir. Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı..."