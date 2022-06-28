Vav TV İzle
Haberler Magazin 'Sakın gözlerine bakma ölürsün' demişti... Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın'ın ölümünün ardından Türkan Şoray: "Yokluğunu bilmek öyle acı ki..."

'Sakın gözlerine bakma ölürsün' demişti... Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın'ın ölümünün ardından Türkan Şoray: "Yokluğunu bilmek öyle acı ki..."

'Sakın gözlerine bakma ölürsün' demişti... Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın ölümünün ardından Türkan Şoray Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ve yazdığı notla dikkat çekti. Kalbinin durmasıyla hayata 85 yaşındaki veda eden Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Cüneyt Arkın tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri usta sanatçıya veda mesajları yayınlarken, içlerinden en dikkat çeken isim, Cüneyt Arkın'ın bir dönem, "Türkan'la ilk filmimi çekerken 'Sakın gözlerine bakma ölürsün' dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan." dediği Türkan Şoray oldu.

28.06.2022 13:31 - Son Güncelleme: 28.06.2022 13:31
’Sakın gözlerine bakma ölürsün’ demişti... Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın’ın ölümünün ardından Türkan Şoray: Yokluğunu bilmek öyle acı ki...

"YOKLUĞUNU BİLMEK ÖYLE ACI Kİ..."

'Sakın gözlerine bakma ölürsün' demişti... Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın'ın ölümünün ardından Türkan Şoray kahroldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
’Sakın gözlerine bakma ölürsün’ demişti... Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın’ın ölümünün ardından Türkan Şoray: Yokluğunu bilmek öyle acı ki...

Dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti. Magazin dünyasının ünlü isimleri, Arkın'ın acısını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

’Sakın gözlerine bakma ölürsün’ demişti... Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın’ın ölümünün ardından Türkan Şoray: Yokluğunu bilmek öyle acı ki...

"SENİ SONSUZA KADAR KALBİMDE YAŞATACAĞIM"

Magazin camiasının en dikkat çeken başsağlığı mesajı Türkan Şoray oldu... Şoray, "Canım Cüneyt... Bundan sonra, yokluğunu bilmek, düşünmek, öyle acı ki… Seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım… Sinema ve tüm sinemaseverlerde, yerin dolmayacak.." dedi.

’Sakın gözlerine bakma ölürsün’ demişti... Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın’ın ölümünün ardından Türkan Şoray: Yokluğunu bilmek öyle acı ki...

Yeşilçam filmleri denince akla ilk gelen isimlerden Cüneyt Arkın ve Türkan Şoray... Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ile fotoğrafını Instagram sayfasından paylaşmış, fotoğrafın altına yazdıklarıyla hayranlarını adeta geçmişe götürmüştü. Arkın, Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı yıldızı Türkan Şoray ile birlikte sette çekilmiş bir fotoğrafını altına şu notu düşerek paylaşmıştı:

’Sakın gözlerine bakma ölürsün’ demişti... Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın’ın ölümünün ardından Türkan Şoray: Yokluğunu bilmek öyle acı ki...

CÜNEYT ARKIN'IN AKLINDAN ÇIKMAYAN SÖZLER

"Türkan'la ilk filmimi çekerken 'Sakın gözlerine bakma ölürsün' dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan."

’Sakın gözlerine bakma ölürsün’ demişti... Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın’ın ölümünün ardından Türkan Şoray: Yokluğunu bilmek öyle acı ki...

"ÖLÜRSEM ÖLEYİM DİYE İSYAN ETTİM"

"Kulaklarına, alnına, çenesine falan bakıyordum hep repliklerimi söylerken. Türkan nezaketten susuyor ama ben bir türlü istenen oyunculuğu veremiyordum. Sonunda "Ölürsem öleyim" diye isyan ettim ve baktım gözlerine."

’Sakın gözlerine bakma ölürsün’ demişti... Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın’ın ölümünün ardından Türkan Şoray: Yokluğunu bilmek öyle acı ki...

"GÖZLER GÖZ DEĞİL GÖZİSTAN"

"Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçakgönüllüdür ki, çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir. Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı..."

SON DAKİKA