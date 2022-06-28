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Haberler Magazin Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i ve Bacaksız'ını görenler dönüp bir daha bakıyor! Ahmet Arıman ve Tuncay Akça şimdilerde bakın ne yapıyor

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i ve Bacaksız'ını görenler dönüp bir daha bakıyor! Ahmet Arıman ve Tuncay Akça şimdilerde bakın ne yapıyor

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i ve Bacaksız'ını görenler dönüp bir daha bakıyor! Ahmet Arıman ve Tuncay Akça gündeme bomba gibi düştü. Türk sinemasının sevilen filmleri arasında gösterilen Hababam Sınıfı'nın oyuncuları hayat mücadelelerine devam ediyor. Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepeli altın kadroda rol alan iki oyuncu bakın şimdilerde ne yapıyor.

28.06.2022 14:38 - Son Güncelleme: 28.06.2022 14:38
Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i ve Bacaksız’ını görenler dönüp bir daha bakıyor! Ahmet Arıman ve Tuncay Akça şimdilerde bakın ne yapıyor

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i ve Bacaksız'ını görenler dönüp bir daha bakıyor! Ahmet Arıman ve Tuncay Akça şimdilerde bakın ne yapıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i ve Bacaksız’ını görenler dönüp bir daha bakıyor! Ahmet Arıman ve Tuncay Akça şimdilerde bakın ne yapıyor

ORG ÇALIP ŞARKI SÖYLEDİLER

Ünlü oyuncular Ahmet Arıman ve Tuncay Akça genellikle İstanbul'daki açılış, davet ve düğünlerde org çalıp şarkı söyleyerek geçimlerini sürdürüyor. "Hayta İsmail" rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Arıman, org çalarken, Hababam'ın Bacaksız'ı Tuncay Akça ise şarkılarıyla Arıman'a eşlik ediyor.

Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i ve Bacaksız’ını görenler dönüp bir daha bakıyor! Ahmet Arıman ve Tuncay Akça şimdilerde bakın ne yapıyor

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, bir mağaza açılışına katıldığı öne sürülen iki oyuncu enstrüman çalarken objektiflere yansıdı.

Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i ve Bacaksız’ını görenler dönüp bir daha bakıyor! Ahmet Arıman ve Tuncay Akça şimdilerde bakın ne yapıyor
Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i ve Bacaksız’ını görenler dönüp bir daha bakıyor! Ahmet Arıman ve Tuncay Akça şimdilerde bakın ne yapıyor

HAYTA İSMAİL, EVLİLİĞİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Hayta İsmail rolüyle tanınan Ahmet Arıman (66), yaklaşık 4 yıl evvel kendisinden 39 yaş küçük sevgilisiyle dünyaevine girmişti. Arıman, evliliği ile ilgili olarak gazetelere verdiği röportajlar günlerce konuşulmuş, bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

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