Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i ve Bacaksız'ını görenler dönüp bir daha bakıyor! Ahmet Arıman ve Tuncay Akça şimdilerde bakın ne yapıyor
Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i ve Bacaksız'ını görenler dönüp bir daha bakıyor! Ahmet Arıman ve Tuncay Akça gündeme bomba gibi düştü. Türk sinemasının sevilen filmleri arasında gösterilen Hababam Sınıfı'nın oyuncuları hayat mücadelelerine devam ediyor. Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepeli altın kadroda rol alan iki oyuncu bakın şimdilerde ne yapıyor.
Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i ve Bacaksız'ını görenler dönüp bir daha bakıyor! Ahmet Arıman ve Tuncay Akça şimdilerde bakın ne yapıyor...
ORG ÇALIP ŞARKI SÖYLEDİLER
Ünlü oyuncular Ahmet Arıman ve Tuncay Akça genellikle İstanbul'daki açılış, davet ve düğünlerde org çalıp şarkı söyleyerek geçimlerini sürdürüyor. "Hayta İsmail" rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Arıman, org çalarken, Hababam'ın Bacaksız'ı Tuncay Akça ise şarkılarıyla Arıman'a eşlik ediyor.
HAYTA İSMAİL, EVLİLİĞİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Hayta İsmail rolüyle tanınan Ahmet Arıman (66), yaklaşık 4 yıl evvel kendisinden 39 yaş küçük sevgilisiyle dünyaevine girmişti. Arıman, evliliği ile ilgili olarak gazetelere verdiği röportajlar günlerce konuşulmuş, bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.