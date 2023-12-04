Sahnede şarkı söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ'a Umut Evirgen'den müdahale "Yapmayın yakışmıyor" Alina Boz ile Umut Evirgen'in düğünde...

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettiren Umut Evirgen, son olarak gönlünü Alina Boz'a kaptırmıştı. Çiftin jet hızıyla başlayan aşkı jet hızıyla da nikah masasına taşındı. Boz ile Evirgen, önceki akşam yakınlarının katıldığı sade bir törenle evlendi. Düğünden özel anlar sosyal medyay sızarken, Kıvanç Tatlıtuğ'un sahnede şarkı söylediği anlar olay oldu. Tatlıtuğ'un şarkı söylediği sırada Umut Evirgen mikrofonu alarak çekim yapanlardan telefonlarını indirmesini istedi. Evirgen'in Tatlıtuğ'a o müdahalesi sosyal medyada gündem oldu.