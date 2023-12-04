Elay sosyal medyaya ısınıyor "Mini mini bir kuş" Aslı Enver kızı Elay'ı paylaştı eşi Berkin Gökbudak'tan yorum gecikmedi

Berkin Gökbudak ile 12 Kasım 2022 tarihinde aile içi bir törenle dünyaevine giren Aslı Enver, geçen Temmuz ayında kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Çiçeği burnunda anne Enver, önceki akşam kızı Elay'ın, ilk uçak yolculuğunu paylaştı. Enver'in paylaşımına eşi Berkin Gökbudak'tan da yorum gecikmedi: İşte haberin ayrıntıları.
Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Mine karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.
Birkan Sokullu, Murat Boz gibi isimlerle aşk yaşayan Enver, aradığı mutluluğu iş insanı Berkin Gökbudak'ta buldu.
Ünlü oyuncu, 12 Kasım 2022 tarihinde Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız dünyaevine girdi.