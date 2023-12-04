Afra Saraçoğlu ayrıldıklarını açıklamıştı! Mert Ramazan Demir apar topar hastaneye kaldırıldı! Ödül törenine katılmamıştı

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldıklarını açıklamıştı... Önceki akşam ise Demir, Altın Kelebek Ödülleri'ne katılmamış, bu durum ayrılığa yorulmuştu. Ancak işin aslı bambaşka çıktı.