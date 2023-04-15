Sahibinden kiralık daire! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez Madrid'teki 7 odalı, 9 banyolu evini kiraya veriyor! İşte kira ise...
Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nın ardından yaptığı Suudi Arabistan tercihini tüm dünyayı şaşkına çevirmişti. Şimdilerde Suudi Arabistan'da 'lüks'ü had safhada yaşayan Cristiano Ronaldo'nun, Madrid'teki evini kiraya vereceği öğrenildi. 7 odalı ve 9 banyolu evin kirası ise dudak uçuklatan cinsten.
Şu anki futbol kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımında adeta kendini buldu. Golcü futbolcu gösterdiği performansla Al Nassr taraftarının sevgisini kazandı. Arabistan'da yaşamaya başlayan Ronaldo, Madrid'deki villasını kiraya verme kararı aldı. Yıldız futbolcunun evi için istenen ücret şaşırttı.
AL NASSR'DA KENDİNİ BULDU
Manchester United ile olaylı bir şekilde iplerini koparan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan temsilcisinde adeta kendini buldu. Sarı-lacivertli forma ile 12 müsabakaya çıkan Portekizli yıldız, söz konusu maçlarda 11 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve takım arkadaşlarına da 2 kez gol pası verdi.
YEDİ ODASI, DOKUZ BANYOSU VAR
Cristiano Ronaldo'nun Madrid'deki lüks evinde yedi yatak odası, dokuz banyo, kapalı ve açık olmak üzere iki yüzme havuzu bulunuyor.