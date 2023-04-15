RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Meghan Markle'a elti çelmesi "Arka sırada otur o sesini de çıkarma" Taç giyme görenine Harry'i tek göndermesinin nedeni Kate Middleton

Meghan Markle'a elti çelmesi "Arka sırada otur o sesini de çıkarma" Taç giyme görenine Harry'i tek göndermesinin nedeni Kate Middleton

Kraliçe 2. Elizabeth'in, 2022 yılındaki ölümünün ardından bir değişim sürecine giren Mountbatten - Windsor ailesi için sular bir türlü durulmuyor. Harry ile Meghan'ın, Netflix'te yayınlanan olan 'Harry and Meghan' belgeseli, Kraliyetle kötü olan ilişkiler daha beter hale getirmişti. Ardından Harry'nin kitabı tuz biber olmuştu. Kral Charles'ın taç giyme töreni hakkındaki verdikleri son karar ise tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Törene Prens Harry katılacak ancak Meghan Markle katılmayacak. Bu kararın arkasında ise Kate Middleton olduğu iddia edildi. İşte deaylar...

15.04.2023 15:00 - Son Güncelleme: 15.04.2023 15:00
Meghan Markle’a elti çelmesi Arka sırada otur o sesini de çıkarma Taç giyme görenine Harry’i tek göndermesinin nedeni Kate Middleton

Tüm dünya tam 70 yıl sonra ilk kez gerçekleşecek olan bir etkinliğe uzaktan da olsa tanıklık etmeye hazırlanıyor: Kral 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta gerçekleşecek olan taç giyme töreni.

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Meghan Markle’a elti çelmesi Arka sırada otur o sesini de çıkarma Taç giyme görenine Harry’i tek göndermesinin nedeni Kate Middleton

Bu törenle ilgili en çok merak edilen şey Prens Harry ile Meghan Markle'ın törene katılıp katılmayacağıydı. Tüm dünyanın merak ettiği konu sonunda netleşti.

Meghan Markle’a elti çelmesi Arka sırada otur o sesini de çıkarma Taç giyme görenine Harry’i tek göndermesinin nedeni Kate Middleton

Harry, babasını, yıllarca beklediği bu özel gününde yalnız bırakmayacak. Ama gelin Meghan törene katılmıyor. Üstelik Harry ile Meghan'ın çocukları Archie ve Lilibet de anneleriyle birlikte Amerika'daki evlerinde kalacaklar.

Meghan Markle’a elti çelmesi Arka sırada otur o sesini de çıkarma Taç giyme görenine Harry’i tek göndermesinin nedeni Kate Middleton

Şimdi herkesin en çok merak ettiği şey ise Meghan Markle'ın neden böyle bir karar aldığı.

Meghan Markle’a elti çelmesi Arka sırada otur o sesini de çıkarma Taç giyme görenine Harry’i tek göndermesinin nedeni Kate Middleton

Bu konuda çeşitli iddialara mevcut.

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