Meghan Markle'a elti çelmesi "Arka sırada otur o sesini de çıkarma" Taç giyme görenine Harry'i tek göndermesinin nedeni Kate Middleton
Kraliçe 2. Elizabeth'in, 2022 yılındaki ölümünün ardından bir değişim sürecine giren Mountbatten - Windsor ailesi için sular bir türlü durulmuyor. Harry ile Meghan'ın, Netflix'te yayınlanan olan 'Harry and Meghan' belgeseli, Kraliyetle kötü olan ilişkiler daha beter hale getirmişti. Ardından Harry'nin kitabı tuz biber olmuştu. Kral Charles'ın taç giyme töreni hakkındaki verdikleri son karar ise tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Törene Prens Harry katılacak ancak Meghan Markle katılmayacak. Bu kararın arkasında ise Kate Middleton olduğu iddia edildi. İşte deaylar...
15.04.2023 15:00 - Son Güncelleme: 15.04.2023 15:00
Bu törenle ilgili en çok merak edilen şey Prens Harry ile Meghan Markle'ın törene katılıp katılmayacağıydı. Tüm dünyanın merak ettiği konu sonunda netleşti.