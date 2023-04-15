Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı'nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Allah babaanne Arzu Sabancı'nın gönlünden geçeni verdi
2021 yılının ekim ayında Hacı Sabancı ile Arzu Sabancı - Ömer Sabancı çiftinin yalısında nikah masasına oturan Kayı, haziran ayında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle mutluluğunu herkesle paylaştı. Hem özle hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde yer alan Nazlı Kayı Sabancı'dan geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için sabırsızlıkla bekleyen Sabancı çiftinin ilk çocuklarının cinsiyeti belli dolu.
15.04.2023 12:25 - Son Güncelleme: 15.04.2023 12:25
2021 yılının ekim ayında Hacı Sabancı ile Arzu - Ömer Sabancı çiftinin yalısında nikah masasına oturan Kayı, haziran ayında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle mutluluğunu herkesle paylaştı.
Ekim 2021'de nikah masasına oturan Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti, kısa süre sonra bebek beklediklerinin müjdesini vermişti.
Bu haber Sabancı ailesinde de sevinç yaratmıştı. Özellikle müstakbel babaanne Arzu Sabancı, bir kız torun için dua ediyordu.