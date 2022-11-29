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Haberler Magazin Şahan Gökbakar bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Recep İvedik’le hafızalara kazınan Şahan Gökbakar’ın memleketi...

Şahan Gökbakar bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Recep İvedik’le hafızalara kazınan Şahan Gökbakar’ın memleketi...

Şahan Gökbakar tarafından canlandırılan Recep İvedik serisinin yedincisi kısa bir süre sonra izleyici ile buluşacak. Filmin hayranlarını sevindiren bu haberin ardından gündeme gelen Şahan Gökbakar, sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İki çocuğunun annesi Selin Gökbakar ile mutlu bir evlilik sürdüren 42 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Şahan Gökbakar aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Şahan Gökbakar'ın memleketi...

takvim.com.tr
29.11.2022 21:54 - Son Güncelleme: 29.11.2022 21:54
Şahan Gökbakar bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Recep İvedik’le hafızalara kazınan Şahan Gökbakar’ın memleketi...

Recep İvedik serisinin yedincisi kısa bir süre sonra vizyona gireceği haberleriyle gündem olan ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın hayatı merak konusu oldu.

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Şahan Gökbakar bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Recep İvedik’le hafızalara kazınan Şahan Gökbakar’ın memleketi...

Birçok internet kullanıcısı, Şahan Gökbakar'ın hayatını araştırırken özellikle "Şahan Gökbakar aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

Şahan Gökbakar bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Recep İvedik’le hafızalara kazınan Şahan Gökbakar’ın memleketi...

Ünlü komedyenin aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şahan Gökbakar bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Recep İvedik’le hafızalara kazınan Şahan Gökbakar’ın memleketi...

İşte başta Şahan Gökbakar olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Şahan Gökbakar bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Recep İvedik’le hafızalara kazınan Şahan Gökbakar’ın memleketi...

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