Nesrin Cavadzade “Bugün benim günümdü” deyip file çoraplarıyla paylaştı! Dar mini elbisesi ile boy gösteren Nesrin sosyal medyanın gündeminde...
Üç kuruş, Bizim Hikaye gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. "Bugün benim günümdü" diyen Cavadzade, file çorabının üzerine giydiği mini elbisesiyle verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisini sundu. Yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Nesrin Cavadzade'nin o pozları...
29.11.2022 21:43 - Son Güncelleme: 29.11.2022 21:43
Üç kuruş, Bizim Hikaye gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu.
Nesrin Cavadzade, file çorabının üzerine giydiği mini elbisesiyle verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisini sundu.