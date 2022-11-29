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Haberler Magazin Nesrin Cavadzade “Bugün benim günümdü” deyip file çoraplarıyla paylaştı! Dar mini elbisesi ile boy gösteren Nesrin sosyal medyanın gündeminde...

Nesrin Cavadzade “Bugün benim günümdü” deyip file çoraplarıyla paylaştı! Dar mini elbisesi ile boy gösteren Nesrin sosyal medyanın gündeminde...

Üç kuruş, Bizim Hikaye gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. "Bugün benim günümdü" diyen Cavadzade, file çorabının üzerine giydiği mini elbisesiyle verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisini sundu. Yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Nesrin Cavadzade'nin o pozları...

29.11.2022 21:43 - Son Güncelleme: 29.11.2022 21:43
Nesrin Cavadzade “Bugün benim günümdü” deyip file çoraplarıyla paylaştı! Dar mini elbisesi ile boy gösteren Nesrin sosyal medyanın gündeminde...

Üç kuruş, Bizim Hikaye gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu.

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Nesrin Cavadzade “Bugün benim günümdü” deyip file çoraplarıyla paylaştı! Dar mini elbisesi ile boy gösteren Nesrin sosyal medyanın gündeminde...

Meslektaşı Gökhan Alkan ile evliliğin eşiğinden dönen ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Nesrin Cavadzade “Bugün benim günümdü” deyip file çoraplarıyla paylaştı! Dar mini elbisesi ile boy gösteren Nesrin sosyal medyanın gündeminde...

Nesrin Cavadzade, file çorabının üzerine giydiği mini elbisesiyle verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisini sundu.

Nesrin Cavadzade “Bugün benim günümdü” deyip file çoraplarıyla paylaştı! Dar mini elbisesi ile boy gösteren Nesrin sosyal medyanın gündeminde...

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına da "Evet, Çırağan Sarayı'nın her köşesinde fotoğraf çektirdim, çünkü bugün benim günümdü!!! Yarın için çok heyecanlıyım!" notunu ekledi.

Nesrin Cavadzade “Bugün benim günümdü” deyip file çoraplarıyla paylaştı! Dar mini elbisesi ile boy gösteren Nesrin sosyal medyanın gündeminde...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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